Sin noticias de los citricultores afectados por el ‘cotonet’

Un mes más tarde de lograr el visto bueno de Madrid, los resultados son más que magros, si tenemos en cuenta que al cero de Valencia solo se pude sumar una petición procedente de Castelló, según fuentes de la conselleria de Agricultura.

¿Por qué los citricultores no están usando el metil clorpirifo? Son varios los condicionantes, según fuentes del sector. Uno de ellos es que el período de aplicación del tratamiento coincide con el inicio de la campaña de recolección. Tampoco hay que olvidar que la aplicación del insecticida está permitida en aquellas parcelas con un nivel de afectación del 60 % de la cosecha. Y que la retirada, hasta que la Generalitat apruebe las ayudas al respecto prometidas, corre a cargo -con costes- del productor. Asimismo, la recién iniciada campaña va a dar menos frutos que otros años, con lo que la expectativa es de un incremento de los precios.

Un cocktail que retrae a los agricultores afectados, principalmente porque aplicar el metil clorpirifo implica renunciar a toda la producción citrícola de la parcela, que ya no se puede comercializar aunque los frutos no estén dañados por el ‘cotonet’. Así las cosas, los citricultores que están en plena recolección con árboles dañados por esta plaga no se han adherido al plan de choque con el propósito de vender la fruta que está en buen estado, mientras que aquellos que se aprestan a iniciar la cosecha también parecen inclinarse a esperar a recoger los frutos para no perder una campaña tan buena para sus intereses. Ello sin olvidar que una mayoría de parcelas tiene un nivel de afectación muy inferior al 60 % exigido. Agricultura espera que las solicitudes lleguen conforme vayan acabando las campañas de los diferentes cítricos.