El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha acusado de "traición" al presidente del PP, Pablo Casado, tras amenazar con impugnar la reforma laboral que prepara el Gobierno ante la Unión Europea. El líder sindical considera que dichas palabras son una injerencia ante la soberanía nacional española, que reside en el Congreso y del que dependen las normas laborales, tal como ha manifestado este martes en un acto en el barrio de Sants, en Barcelona. Álvarez también ha advertido al PSOE y a Unidas Podemos de que las últimas divisiones internas en el seno de la coalición dan "argumentos" a la patronal para no concretar la reforma que desde hace meses negocian los agentes sociales. "Me preocupa que estemos perdiendo el tiempo, un tiempo valioso, y no avancemos en la negociación por razones que no son fáciles de entender", ha declarado.

El líder de UGT ha sido muy duro con las declaraciones de Casado en el vigesimocuarto Congreso Nacional de la Empresa Familiar, que está teniendo lugar estos días en Pamplona. "Con la misma firmeza que algún miembro del Gobierno decía que la reforma laboral se va derogar nosotros llegaremos hasta el final en las instituciones europeas para que la reforma laboral se mantenga", afirmó el líder de la derecha. "Me parece que ir a reírle las gracias a los empresarios de este país, a explicar que cualquier movimiento que haya lo va a llevar a la Comisión Europea... De entrada me parece un acto de traición con la soberanía del Parlamento español. Porque quien tiene la potestad de hacer las leyes es el Parlamento español, no la Comisión Europea", le ha replicado el líder de UGT este martes desde Barcelona. "Sería bueno que se lo explique a los millones de trabajadores que cambian de contrato todos los meses, que cada muy poco tiempo el contrato que tenían de seis horas se lo bajan a cuatro, pero continúan trabajando seis. Hay una necesidad imperiosa de acabar con esta situación de explotación y, en algunos casos, de esclavitud. Sobre todo entre los jóvenes y las mujeres de este país", ha añadido.

Nueva reunión por la reforma laboral este miércoles

Este miércoles a las diez de la mañana está prevista, como cada miércoles a la misma hora, una nueva reunión entre el Ministerio de Trabajo, los sindicatos y la patronal para negociar sobre la nueva reforma laboral. Esta materia ha sido objeto recientemente de una fuerte pugna en el seno del Gobierno de coalición. Pugna todavía no resuelta tras la reunión mantenida este pasado lunes entre el PSOE y Unidas Podemos. Uno de los orígenes de las divergencias es quien pilotará las negociaciones, si la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, o la vicepresidenta primera y responsable económica del Ejecutivo, Nadia Calviño. "Me gustaría que el Gobierno decida quién representa al Gobierno", ha afirmado Álvarez. "Las negociaciones están en el Ministerio de Trabajo y es donde van a continuar pilotándose. Es una cuestión de Gobierno, por más que nosotros tengamos más 'feeling' con unas ministras que con otras. Me quedo con las palabras del presidente Sánchez que dijo 'vamos a derogar la reforma laboral'", ha añadido.

El líder de la UGT también ha advertido al Ejecutivo de que el tiempo corre y le ha recordado que antes de acabar el año, tal como le prometió a Bruselas, debe tener cerrada y aprobada la nueva reforma laboral, con materias tan delicadas como recurrentes desde hace años, como es reducir los altos niveles de temporalidad. Y, en este sentido, ha considerado que el Gobierno no le hace ningún favor a la negociación con sus recientes y públicas diferencias. "Las divisiones internas del Gobierno no benefician a la mesa de negociación y, en este sentido, a la patronal, que no tiene ganas de avanzar ni de concretar la reforma, pues este será un argumento más", ha afirmado el secretario general de UGT.