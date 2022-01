Nieves Romero: "Las empresas deben ponerse las pilas para reducir la brecha digital"

Nieves Romero se acaba de convertir en la primera decana del Colegio de Ingenieros Industriales de la Comunitat Valenciana de la historia. Romero defiende las competencias de los ingenieros industriales frente a los ingenieros técnicos y destaca el alto nivel de empleo de la profesión.

El porcentaje de mujeres que hay en la profesión es de un 22 %. ¿Cómo vienen las nuevas generaciones? ¿Hay más ingenieras en ciernes?

Las mujeres ocuparon el año pasado el 25 % de las plazas universitarias de las profesiones técnicas. Está cambiando la tendencia, pero de forma muy lenta. Esto lleva así bastante tiempo. Hay que trabajar para conseguir que esos números se incrementen. En general, las disciplinas técnicas tienen poca participación de mujeres.

¿Qué debe cambiar dentro de la profesión para incrementar la presencia de la mujer?

Creo que hay que explicar a la sociedad qué hace un ingeniero industrial y cuál es el valor que aporta a las empresa. Va más allá de la incorporación de la mujer. Todo el mundo sabe lo que hace un médico o un abogado, pero no conoce lo que hace un ingeniero industrial. En el caso de las jóvenes, el problema es que no tienen referente y no tienen claro qué hace un ingeniero industrial por lo que es difícil que les atraiga la profesión

¿Cómo ha impactado en la profesión la crisis sanitaria?

El impacto ha sido menor del esperado. Tenemos una tasa de paro del 5 %. En 2020, en el Colegio nos preocupamos mucho por la posibilidad de que hubiera compañeros que perdieran su puesto de trabajo. La intervención de los ingenieros ha sido muy destacada durante la crisis porque ha habido que readaptar las condiciones de trabajo, mejorar la ventilación de las empresas y en todas esa transformación han estado los ingenieros industriales. Hay empresas que han mejorado sus departamentos de prevención y han incorporado ingenieros industriales.

¿Cómo está la brecha digital en las empresas?

Las empresas deben ponerse las pilas para reducir la brecha digital. La transformación digital no es una opción. Es sí o sí. Las empresas lo necesitan. Les va a permitir aligerar carga de trabajo y destinar recursos a cosas que les aporte más valor. Eso es una ventaja competitiva.

¿Han superado los recelos con los ingenieros técnicos?

Hay campos en los que colaboramos completamente y otros en los que nosotros tenemos competencias y que diferencian al ingeniero técnico del industrial.

¿Cuál es la diferencia?

El ingeniero industrial tiene una formación generalista. El ingeniero técnico está especializado y tiene unas competencias concretas. El ingeniero industrial puede actuar en más campos.

¿Qué va a cambiar en el Colegio?

Yo entré a formar parte de la junta hace cuatro años y en aquel momento ya se produjo una renovación importante. El objetivo era que el Colegio generara servicios. La línea de trabajo es seguir impulsando ese proyecto de Colegio con servicios y por supuesto impulsar la imagen de los ingenieros.