Nuevo tren, ¿nueva oportunidad para Extremadura?

Dos décadas después, llegó el día. A las 9.40 de este jueves la ministra de Transportes, Raquel Rodríguez, será la primera en probar el nuevo y esperado servicio ferroviario Badajoz-Plasencia. Lo hará acompañada por todo un séquito de autoridades en un viaje de pruebas con parada en las estaciones de Cáceres y Mérida, un recorrido de dos horas y cuarto que tiene previsto llegar a la capital pacense a las 11.55.

Será "un día muy feliz para todos los extremeños", en palabras la delegada del Gobierno en Extremadura, Yolanda García Seco, y "una nueva oportunidad" para la región según la propia Junta. El PP sin embargo insiste en que "no es un AVE" y CCOO recuerda que el reto ahora es de Plasencia a Madrid.

La nueva línea significará un ahorro de tres cuartos de hora sobre lo que se tarda actualmente en el trayecto Plasencia-Badajoz y viceversa, que ronda las tres horas. En el viaje hasta Madrid el ahorro será de 50 minutos y se tardará una media de cuatro horas. La ministra será la encargada de anunciar este jueves, a la llegada del nuevo tren a Badajoz, la fecha de puesta en servicio definitiva de la línea, previsiblemente en julio, y las nuevas frecuencias y horarios.

Varios colectivos, entre ellos Milana Bonita, protestarán este jueves en la estación de la Plasencia a la llegada de la ministra de Transportes

En un acto en Badajoz, García Seco ha asegurado este miércoles que este tren, aún sin electrificar, será un primer paso para visualizar el "grandísimo trabajo" de los últimos años para rescatar todo lo que estaba sin terminar, poner los contratos al día, licitarlos, adjudicarlos y finalizar esas obras para contar con "un mejor tren, que no el definitivo".

Las catenarias que permitirán alcanzar los 240 kilómetros por hora no llegarán hasta el verano de 2023, pero sí es un tren híbrido y cuenta "con todas las comodidades de un buen tren y con una vía absolutamente nueva de alta velocidad". "Va permitir ya una conexión de forma inmediata con Madrid en mucho menos tiempo y sobre todo de una manera más fiable", ha asegurado.

"Justicia y dignidad"

Para la Junta de Extremadura, este viaje en pruebas devuelve "la justicia y la dignidad que el pueblo extremeño un día reivindicó". "Nunca antes se hizo una inversión tan grande", ha asegurado el consejero portavoz, Juan Antonio González, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

"Siendo conscientes que tenemos que seguir peleando, que tenemos que seguir reivindicando, que tenemos que seguir luchando, con esas pruebas se abre una nueva oportunidad para nuestra región", ha dicho. Y ha valorado especialmente el hecho de que sea una línea mixta de pasajeros y mercancías, algo "fundamental" para que Extremadura pueda ser competitiva y atraer inversiones.

Pero desde otros sectores no lo ven tan claro: el PP insiste en que lo que vendrá a la región "no es un AVE" y tampoco plataformas ciudadanas como Milana Bonita están satisfechas. De hecho, una manifestación convocada por esta última junto a otros colectivos como No al Muro o Movimiento Ruta de la Plata y secundada por Unidas por Extremadura estará esperando a la ministra a su llegada a Plasencia este jueves.

"No es un AVE"

Desde el PP, María Guardiola insiste en que "lo que está clarísimo es que no existe fecha para la llegada del AVE a Extremadura", a pesar del anuncio de Pedro Sánchez de que sería en el verano de 2022. En una entrevista en la cadena Cope recogida por Europa Press, la candidata a la presidencia del PP insiste en que lo que se probará este jueves no es el AVE, sino "un tren en el que vamos a ahorrar un escaso tiempo de viaje". Y los extremeños, advierte, están "cansados de que se les tome el pelo".

Sobre el viaje en pruebas de este jueves también se ha pronunciado a secretaria general de CCOO en Extremadura, Encarna Chacón, que lo califica como "una buena noticia, en principio". "Lo importante es que empiece a funcionar ya", apuntó. Eso sí, recordó que "puede ser una gran noticia que ya tengamos un tren en condiciones para trasladarnos desde Badajoz a Plasencia, pero el reto lo tenemos de Plasencia hasta Madrid", sin olvidar la Vía de la Plata que el Gobierno tiene que propiciar para que Europa envíe fondos para su recuperación.