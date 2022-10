Prophero, la startup de inversión del sector inmobiliario y creación de patrimonio inmobiliario basada en tecnología big data e inteligencia artificial, ha cerrado con éxito una ronda de financiación Seed por un importe de más de 5,2 millones de euros. La operación ha sido liderada por la americana FifthWall, la mayor firma de venture capital especializada en 'protech' con un portfolio valorado en más de 3.000 millones de dólares, y por el fondo europeo de origen español especializado en plataformas digitales, Samaipata. Además de estos nuevos inversores, la operación ha contado con el follow-on de la mayoría de los actuales accionistas, como por ejemplo Jelix y AfterWork, ambos australianos. La operación mantiene el control de la compañía en las manos de sus dos fundadores, el francés-australiano Mickael Roger y el español-australiano Pablo Gil Brusola. Esta operación se ha cerrado con éxito solamente 9 meses después de la ronda pre-seed de más de 1 millón de euros anunciada hace apenas unos meses.

El valenciano Pablo Gil Brusola, cofundador y coCEO de PropHero, ha declarado que “tanto Mickael como yo estamos muy satisfechos de, en un periodo de incertidumbre como el actual, haber recibido el respaldo de importantes inversores internacionales”. “La operación es la validación definitiva por parte del mercado de un negocio disruptivo que contribuye a democratizar, a través de la tecnología y el big data, la creación de patrimonio inmobiliario. De esta manera, PropHero pone al alcance de una gran mayoría la inversión inmobiliaria, algo que hasta hace poco, solamente estaba reservado a grandes inversores, family offices y otros actores de este estilo. Además, en tiempos inflacionistas como los actuales, estas inversiones contribuyen a compensar la pérdida del valor del dinero a los ahorradores”. Por su parte, Mickael Roger, cofundador y coCEO de PropHero, ha señalado que “el resultado final de esta operación ha superado nuestras expectativas. La ronda ha contado con una amplia sobresuscripción en muy poco tiempo. El amplio interés mostrado por el mercado nos permite afrontar los siguientes pasos con un gran ánimo e ilusión”.

Por su parte, Miguel Nigorra, Partner y Head of Europe de Fifth Wall, ha señaladoÑ “Estamos muy contentos de liderar la inversión en PropHero y ayudar al equipo en su expansión Europea. La inversión en real estate va a ser una de las áreas más atractivas para cualquier ahorrador en los próximos años, al tratarse de una alternativa segura frente a otros activos líquidos sujetos a los vaivenes del mercado, y al suponer un “hedge” frente a la inflación. El modelo de Buy-To-Let (BTL) es un modelo que conocemos muy bien por algunas de nuestras participadas en EE.UU., y en el que llevábamos muchos meses buscando inversiones en Europa. El equipo de PropHero es, sin duda, el mejor equipo que hemos visto en el mercado, y con el que quisimos trabajar desde que les conocimos, debido a su ambición de ser una empresa global desde el primer día, y a la calidad del equipo de producto y tecnológico. Su modelo de negocio, el uso de algoritmos basados en “advanced data analytics” y el impresionante track record en unos meses, son los elementos por los que consideramos que PropHero liderará el mercado de inversión en real estate en unos pocos años. Fifth Wall tiene Europa como uno de los mercados principales de inversión, y estamos muy contentos de empezar a trabajar con PropHero.”

En cuanto a Samaipata, José del Barrio, founder y managing partner de Samaipata, ha valorado la operación como “Estamos muy ilusionados por acompañar a PropHero en esta nueva etapa. Creemos que la compañía puede hacer realidad una nueva forma de invertir en activos inmobiliarios, retirando barreras de entrada y ofreciendo una experiencia de usuario hasta ahora inexistente. La visión del equipo de construir una plataforma multidimensional encaja a la perfección con la tesis de Samaipata, que gira en torno a plataformas digitales con efectos de red. La estrategia de negocio e internacionalización de PropHero es muy ambiciosa pero sabemos que hay un equipo excepcional a los mandos para ejecutarla.”

La compañía ha anunciado que destinará los fondos captados en la operación a profundizar en el desarrollo de su departamento tecnológico ya que es una de las piezas fundamentales del éxito de la compañía y el encargado de analizar más de 200 variables antes de cada una de las transacciones. Por otra parte, Prophero prevé destinar también parte de los fondos a consolidar su presencia en los mercados en los que actualmente ya opera (Península Ibérica y Australia) así como en profundizar y acelerar sus planes de expansión internacional.

La tecnología al servicio de la inversión inmobiliaria

Prophero es una compañía tecnológica dedicada a la inversión inmobiliaria cuyo objetivo es el de democratizar el acceso a la inversión inmobiliaria y la creación de patrimonio inmobiliario de manera fácil, transparente y más rentable. Prophero ha puesto en marcha una plataforma que se encarga de buscar y encontrar el inmueble más adecuado en cada momento con el único objetivo de maximizar el retorno de cada una de las inversiones. De esta manera, Prophero no se ciñe a la zona de residencia habitual del inversor, si no que ofrece la opción de invertir en un inmueble en concreto, pensando en la rentabilidad que ofrece la vivienda e independientemente de la localidad en la que el inversor viva.

A cambio de una tasa, la compañía pone a disposición de los inversores una cartera de activos que les proporciona una rentabilidad anual neta de entre el 7% y el 9% según la tipología de inmueble y cada caso. La compañía consigue alcanzar estas altas rentabilidades gracias a un uso intensivo de la tecnología, que emplea en estudiar a fondo cada uno de los inmuebles. Así, Prophero emplea herramientas de big data e inteligencia artificial (AI) para evaluar más de 240 variables por cada piso. Este pormenorizado análisis permite a Prophero elegir las mejores zonas donde invertir con mayor potencial de crecimiento y maximización de la inversión. Una vez el inmueble ha superado este exámen, es cuando es ofrecido al inversor y se realiza la transacción. Además de este análisis inteligente, Prophero también colabora con cientos de API’s de los países en los que opera ya que éstos profesionales cuentan con un conocimiento más informal pero muy valioso tanto de las poblaciones, como de los barrios y calles estudiados.

Todo ello permite a Prophero invertir en activos de segunda mano, situados en zonas de alta ocupación y demanda, disminuyendo así radicalmente el riesgo de la inversión y consiguiendo una alta satisfacción por parte de los inversores. Todo ello contribuye a obtener unos altos índices de repetibilidad por parte de sus usuarios. Posteriormente, la compañía también puede gestionar el patrimonio inmobiliario creado.

Actualmente Prophero está llevando a cabo unas 30 transacciones mensuales, con inversores con un capital superior o igual a los 30.000 euros y en viviendas de entre 50m2 a 80m2 y de 2 o 3 habitaciones de media y valoradas entre los 60.000€ y los 90.000 euros (incluyendo todos los gastos de la transacción).

Desde su aterrizaje en España, el pasado mes de junio, la compañía cuenta con una plantilla de 14 profesionales en España y más de 40 a nivel global que han conseguido llevar a cabo más de 200 transacciones entre Australia y España.