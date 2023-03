La cooperativa valenciana Consum avanza en planes de igualdad. La plantilla de esta firma de la economía social, con una facturación superior a los 3.378,9 millones de euros y una red formada por 830 supermercados, aglutina ya una plantilla con algo más del 55% de mujeres ocupando distintos puestos de responsabilidad en un sector tan estratégico y esencial para la economía como es la distribución.

Así lo han destacado las mujeres que han participado en el Encuentro #DecirHaciendo de Consum, firma que ha generado cerca de 1.000 empleos en lo que va de año hasta alcanzar una plantilla de más de 19.300 personas. Además, en los últimos 8 años Consum, con cuatro millones de socios-clientes, ha creado alrededor de 7.800 puestos de trabajo estable y de calidad en las comunidades autónomas en las que está presente: Comunitat Valenciana, Murcia, Aragón, Cataluña, Castilla-La Mancha, Andalucía… Silvia Tomás, directora de Relaciones Institucionales de Levante-EMV, destaca el impulso en los planes de igualdad de una cooperativa “modélica” y pionera en el sector de la distribución comercial de España.

Siete de cada diez ascensos realizados en Consum durante 2022 fueron de mujeres. La cifra supone un incremento de un 2% en el número de ascensos de personal femenino respecto al año 2021 e implica que el 65% de las promociones de la cooperativa el pasado ejercicio fueron mujeres. En concreto, de los 506 trabajadores que asumieron una responsabilidad superior, 328 fueron mujeres y 178, hombres. Además, según los últimos datos de la cooperativa las mujeres ostentan ya más de la mitad de los puestos de mando de la organización, tal como ha comentado la ejecutiva de Comunicación Interna y Atención Social de Consum, Guillermina Cano, durante el octavo Encuentro #DecirHaciendo organizado por la Cooperativa sobre igualdad.

Las promociones de mujeres, el crecimiento sostenido en su incorporación a la organización y la asunción de puestos de mayor responsabilidad contribuyen a seguir reduciendo la brecha salarial entre hombres y mujeres dentro de Consum, un indicador que ha disminuido un 24% en los últimos 14 años.

Un trabajo en equipo

María Jesús Márquez, ejecutiva de Transformación Digital de Consum, lleva treinta años en la cooperativa valenciana. Es licenciada en Informática y considera un avance que el departamento TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) de Consum ya roza el 25 % de presencia de mujeres. Esa una de las personas que ha participado en este encuentro. En su opinión, en el mundo de la empresa “hay que seguir trabajando para que la presencia de la mujeres en todos los ámbitos de la empresa se normalice”, ya que todavía “algunos sectores como los de la logística o sistemas tienen una etiqueta más masculina”. Márquez abogo por impulsar la presencia de mujeres en las “carreras científicas”. También considera que “hay que tratar a la gente por igual, sean hombres o mujeres”, puntualiza.

Isabel Moya es preparadora de Congelados en la plataforma logística de Consum en Quart de Poblet. Comenta que el “trabajo más físico no debe convertirse en un impedimento para que las mujeres desempeñen un determinado trabajo en las empresas”. De hecho, un 28% de las mujeres que desarrollan su quehacer profesional en plataformas logísticas de Consum ya son féminas. Ella cambió su empleo en una tienda de ropa por un almacén. Y no tuvo “ningún problema”, aclara. Las condiciones son duras, pero no imposibles. Y es que, se trabaja a veces a -18 grados, con horario laboral de 6.00 a 14.00 horas. “Eso permite la conciliación laboral y familiar. La relación con los trabajadores.

La gestión de tiendas

En la gestión de tiendas también entran de lleno las mujeres. María Vilaplana, directora del supermercado de Godella de Consum, lleva dos décadas en la plantilla del grupo cooperativo. Forma parte de esa larga nómina de persona que forman parte de la tareas directivas en Consum. Gestiona una tienda con 60 personas. “Hay que entender a las personas, formarlas, preparar turnos, vacaciones… Es una experiencia buena y hay que ponerse constantemente al día de los cambios. La formación es inclusiva y abierta”, explica. Y lanza una prioridad: “empatizar es fundamental, como también apoyar a las personas y crear un buen ambiente entre todas las personas” de un centro de trabajo. “Gestionar una tienda es como abrir una empresa cada día”, destaca.

"Nuestro modelo cooperativo consiste en poner a las personas en el centro"

Guillermina Cano lleva también dos décadas en la cooperativa valenciana y es la coordinara del departamento de Igualdad y Conciliación. “Nuestro modelo cooperativo consiste en poner a las personas en el centro. Trabajadores comprometidos, clientes satisfechos. Es una cuestión de valores y eficiencia en la empresa”, apunta. También cuenta que Consum “quiere impulsar el talento” y que dos de cada tres mujeres promocionadas en la firma son ocupados por mujeres. Con esta estructura, 55,3 % de los puestos directivos de Consum es ocupado por mujeres. En el consejo rector de Consum, máximo órgano de gobierno de la cooperativa, hay un 67% de mujeres.

La cooperativa tiene en marcha su IV Plan de Igualdad 2022-2025, con el objetivo de garantizar en todos los ámbitos de la organización la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres, generando un entorno libre de discriminaciones, esencialmente, por razón de género. Esta hoja de ruta recoge medidas y acciones que tiene que ver con el acceso al empleo, selección y contratación, formación y desarrollo, promoción, política retributiva, corresponsabilidad y acciones para la prevención del acoso sexual y por razón de sexo. Además, incluye protocolos de seguimiento y evaluación para analizar la ejecución de las medidas con horizonte 2025. También impulsa el acceso al empleo de las personas en situación de exclusión social. Hay medidas relacionadas con la promoción interna y se basa en competencias de liderazgo y visión de negocio. Por otro lado, fija mecanismos de prevención de discriminación o acoso por razón de sexo. “La igualdad no debe generar conflictos en el ámbito laboral”, concluye Guillermina Cano.