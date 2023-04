La salida tras la pandemia de la covid-19 ha dejado un horizonte económico presente y futuro enraizado en dos pilares. Por un lado, un cuidado del medioambiente representado en un mayor impulso de la sostenibilidad tanto en el negocio como en todos sus procesos. Por el otro, el uso de la tecnología a través de una digitalización que debe llegar a todas las compañías, sean del sector que sean. Y ambos puntales, santo y seña del desarrollo entre otros de los fondos europeos, se han convertido ya en un factor diferencial que está impulsando a cuatro de cada diez empresas familiares.

Así lo atestigua el informe 'A road well-traveled: How family businesses are guiding the sustainability journey' elaborado por KPMG Private Enterprise y STEP Project Global Consortium que ha sido presentado hoy en las instalaciones de EDEM Escuela de Empresarios dentro del gran encuentro de empresa familiar que se está celebrando estos días en València. En concreto, el documento apunta a que un 43 % de las empresas familiares encuestadas -2.439 de todo el mundo- "aseguran que la sostenibilidad y la digitalización han ganado relevancia en las agendas corporativas" y se erige "como componente fundamental en su modelo de negocio".

En concreto, el informe apunta al "compromiso multigeneracional" de la empresa familiar en crear valor para todo tipo de personas como una circunstancia clave para que estas compañías se erijan "líderes en sostenibilidad". En este sentido, el responsable global de Empresa Familar de KPMG, Tom McGinness, destaca que este tipo de firmas "han prosperado atendiendo a principios básicos de sostenibilidad durante generaciones", por lo que aquellas que se sigan comprometiendo con sus grupos de interés "no solo sobrevivirán, sino que también prosperarán".

Claves del éxito

En paralelo a ello, el informe también pone énfasis en ocho claves para garantizar la sostenibilidad de los negocios familiares. En esta visión, destaca la importancia de elegir una correcta forma de gestión de la empresa, ya que -ha explicado el director académico de STEP Project Global Consortium, Andrea Calabrò- "un sistema de gobierno bien definido y completamente desarrollado proporciona una base sólida sobre la cual construir la agenda de sostenibilidad de las empresas familiares". Además, en esta misma perspectiva, es importante tanto la participación de personas ajenas a la familia como abrirse a que parte de la compañía no esté en manos de sus miembros, así como tener líderes transformadores al frente.

El documento, por otro lado, también enfatiza la necesidad de que se le dé un mayor papel a las mujeres, ya que estas -recoge el informe- tienen "conocimientos previos y tipos de educación más diversos". Por ello, según la encuesta, aquellas firmas que "tienen al menos tres mujeres en su cúpula tuvieron un desempeño económico, ambiental y social más positivo". Asimismo, entre los factores trascendentales también se destaca la digitalización, el mantenimiento de la capacidad de emprendimiento y, especialmente, el mantener una mirada a largo plazo que garantice su viabilidad futura.