Rafa Mir no esperará hasta el final

El mercado de verano arrancará con la delantera del Valencia CF todavía más debilitada. Una vez concluya la cesión de Roman Yaremchuk, que volverá al Brujas sin posibilidad de que el club se plantee su fichaje, Hugo Duro volverá ser, literalmente, una isla. En el campo y en el banquillo, el madrileño se quedará como único ‘9’. En ese contexto, el plan de Rubén Baraja es que Miguel Ángel Corona logre vía libre por Peter Lim e intente fichar a Rafa Mir.

¿A la tercera será la vencida? Nunca se sabe con Meriton de por medio, lo que sí es seguro es que esta vez el delantero centro murciano no esperará eternamente al Valencia. Formado en la cantera blanquinegra, a Mir le sigue seduciendo la idea de cambiar el Sánchez Pizjuán por Mestalla. Los contactos con el entrenador, que confía en sus facultades para dar un impulso al ataque, se han mantenido y Rafa estaría encantado de que la operación pudiese llevarse a cabo. No obstante, esta vez no ocurrirá como en invierno y, si las decisiones del Valencia no son firmes y no apuesta por él, el internacional olímpico con España hará camino con otras ofertas.

El pasado enero, de hecho, alargar tanto su espera al Valencia le costó tener que quedarse en el Sevilla y perder oportunidades en ligas como la alemana, la italiana o la estadounidense. En Nervión pasó a estar apartado de los partidos. Desde febrero únicamente puede entrenarse con el grupo y encadena 13 encuentros sin jugar ni un solo minuto, 12 sin ni siquiera ir convocado. Una decisión de club, ejecutada por Quique Flores, que nació después de su negativa a aceptar la oferta del Trabzonspor turco, que se comprometió a pagar todo el salario que restaba de la temporada, la amortización pendiente y una opción de compra obligatoria de 6 millones.

El lunes, el jugador escribió un mensaje en Instagram que ha desatado todo tipo de especulaciones. «Siempre hay motivos para sonreír», dice Mir mientras mira su reloj con la Torre del Oro de fondo.