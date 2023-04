Chile se fija en el hub innovador de Valencia para impulsar sus empresas de sectores punteros

La Comunitat Valenciana en general y València en particular se convierte cada día más en un territorio de moda, un enclave atractivo para todo tipo de sectores y economías, incluidas aquellas que ven con buenos ojos el desembarco en el territorio valenciano. Ese es el camino que perfiló a presente y futuro esta misma semana el director general de ProChile –la entidad encargada de la promoción exportadora del país sudamericano–, Ignacio Fernández, durante una visita a València en la que se reunió con representantes institucionales y económicos del tejido empresarial y social de la autonomía y la ciudad.

En medio de su agenda en la capital del Turia, el dirigente también concedió una entrevista a Levante-EMV en la que quiso dejar claro desde el inicio que València «tiene un potencial enorme» para Chile, no solo debido a su «cercanía cultural» sino también como una «plataforma muy importante» para entrar con fuerza en la Unión Europea. En este sentido, Fernández señaló que el país sudamericano está especialmente interesado «en el hub de innovación» de la ciudad, que «nos ofrece un potencial enorme del que hemos estado escuchando desde hace mucho tiempo».

Al respecto de una apuesta por las start-ups del país que se están centrando en algunos de sus sectores más consolidados como la agroalimentación, la minería o la piscicultura, el director general de ProChile aseguró que su intención es «potenciarlas» en València y, para ello, avanzó que durante el segundo semestre del año diez de estas empresas emergentes visitarán la capital del Turia «para que conozcan cómo se funciona aquí».

En paralelo a este impulso innovador, Fernández también aclaró que tienen en València un enclave «prioritario» para fomentar la inversión de las compañías chilenas, «buscar capital y conexiones». «Queremos también que las empresas conozcan cómo se está trabajando en València para explorar la forma de hacer un ‘soft landing’ [facilitar su llegada]», enfatizó el dirigente antes de poner en valor «todos los servicios tecnológicos y la calidad de vida» que ofrece hoy un territorio que «es muy ‘trendy’, está de moda».

Buenos datos comerciales

Sin embargo, no solo el ‘cap i casal’ es escenario de interés para el país sudamericano. Porque los datos comerciales de ventas en este Estado al otro lado del Atlántico, según un informe elaborado esta misma semana por Cámara Valencia, señalan que las empresas de la autonomía –1.200 el pasado año– llevan exportando en los últimos cinco años al país en valor por encima de la barrera de los 120 millones de euros. Este registro, no obstante, creció el pasado ejercicio hasta los 137 millones.

En concreto, por productos, las compras más usuales en Chile desde la Comunitat Valenciana son de maquinaria (24 millones), aparatos y material eléctrico (15 millones), seguido de los productos cerámicos (14 millones) y los abonos (11 millones), un balance que, como destaca Ignacio Fernández, va ligado a que Chile «es una gran plataforma comercial no solo a Latinoamérica, sino también a todo el mundo».

Ese imput estratégico entre la autonomía y el país sudamericano también se aprecia en el lado de las importaciones, donde el pasado año tocaron su máximo con 141 millones de euros, gracias especialmente a las compras de nueces y ciruelas secas (44 millones) y los productos químicos inorgánicos (39 millones).

Además, en este horizonte, hay intención de seguir impulsando el negocio camino a los países de la Unión Europea en ramas industriales ligadas al producto exportador estrella chileno, el cobre, o a los cítricos. En este último caso, preguntado sobre si hay voluntad de aumentar las llegadas citrícolas a corto plazo, Fernández remarcó que «nos interesa mucho» y que se están «haciendo campañas para ello» dado que la producción de este tipo de alimentos en Chile es «complementaria» al no coincidir con la de la temporada valenciana.

Interés creciente

Pero más allá del negocio comercial, la realidad es que el interés por implantarse en Chile de las empresas valencianas, explica el dirigente, también «está creciendo». En concreto, en la actualidad son 51 las firmas de la autonomía que se encuentra implantadas en el país, un registro que en el futuro podría elevarse aún más ya que «muchas empresas están haciendo consultas sobre ingenierías, servicios profesionales, IT, tecnologías...».

No en vano, Fernández destaca que para una autonomía como la valenciana, «con una gran red técnica de universidades y un know how tremendo», en Chile existe un «potencial enorme» de avance innovador no solo en sectores más tradicionales como el alimentario, la minería o el hábitat, sino también de futuro como el de la energía renovable, el hidrógeno verde o el de un coche eléctrico que la autonomía explorará gracias a la gigafactoría de Volkswagen en Sagunt o la electrificación de Ford Almussafes y para el que será fundamental el litio, un material esencial para las baterías en el que Chile es el segundo país productor del mundo. Todo ello, horizontes de crecimiento para seguir avanzando en las relaciones económicas valenciano-chilenas.