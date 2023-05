El consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, ha señalado durante la rueda de prensa posterior a la presentación de resultados que hay una "expectativa de subida" en la remuneración de los depósitos, aunque eso sí ha asegurado respecto al futuro que se seguirá "compitiendo dependiendo de la situación del mercado".

Al respecto, ha destacado que "nuestra función social es ayudar a la gente a ahorrar" y en ese sentido, frente a la remuneración en depósitos, ha incidido en que el "rendimiento a largo plazo" debe ser un objetivo. "Hay que ayudar a los clientes a entender que además de depósitos bancarios hay rendimientos que dan buenos resultados largo plazo y que, por ello, a nivel económico los depósitos bancario no van a ser la mejor solución" para los ahorradores, según ha dicho.

La situación hipotecaria

Respecto a la situación hipotecaria, el directivo ha pronosticado que la firma de estos contratos acabará cayendo "un 25 %" respecto al año anterior. En el caso de CaixaBank, del que no ha especificado el posible impacto, ha recordado su "esfuerzo por fomentar" en los últimos años las hipotecas a tipo fijo y, respecto al impacto en las variables -cuyo saldo medio en la firma financiera es de 66.000 euros- tras la subida de tipos y la consecuente evolución al alza del euríbor y su impacto en los bolsillos, ha destacado que en el caso de la cartera de su entidad, el 84% se ha repreciado ya con tipos positivos con una subida promedio de 90 euros al mes en este año.

En relación a ello, Gortázar ha destacado que la entidad no ha "endurecido las condiciones" para la concesión de hipotecas, por lo que que la bajada en la demanda que se está produciendo se debe a la incertidumbre económica y al encarecimiento del crédito. Eso sí, el directivo ha dejado claro que "medidas generalizadas como topar las hipotecas variables no tienen sentido". En este sentido, ha remarcado que "hay que volcarse en aquellas familias que tengan problemas" y no a nivel general porque, si no, sería "un agravio para los muchos clientes que eligieron tipo fijo, que pagaron más por tener esa tranquilidad".

Además, respecto a un posible alza de los impagos por el encarecimiento de las condiciones económicas para las familias debido a la inflación, el dirigente ha destacado que esperan cerrar el año con una tasa de morosidad del 3%.

Beneficios económicos

Por otro lado, el dirigente ha señalado que, pese a haber tenido 855 millones -un 21% más- en sus beneficios en este trimestre, también "hemos pagado impuesto por casi 1.000 millones si sumamos el de la banca, el de sociedades y otros". "Son resultados modestos pero no extraordinarios, porque parten de niveles muy bajos", ha remarcado Gortázar, quien, no obstante, ha puesto énfasis en que la banca "no está de moda", algo que se percibe en que "de los distintos sectores económicos, de los menos atractivos para invertir es la banca". En este sentido, tras una critica al impuesto a la banca fijado por el Gobierno, que ha ascendido a 373 millones en su caso, ha defendido también que "criticar los beneficios de la banca porque suben no es justo", es "un poco un tiro al pie".

Y respecto a movimientos corporativos, Gortázar ha señalado que no se prevén nuevos al encontrarse actualmente "encantados con la oportunidad de crecimiento que tenemos" y que "queremos seguir manteniendo sin distracciones. Por eso, repreguntado sobre posibles adquisiciones de otras entidades, ha destacado que "no hemos recibido ninguna presión del Banco Central Europeo" para adquirir otras firmas financieras.