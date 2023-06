"Es necesaria una rebaja de impuestos. Hay que aligerar la carga de la inflación"

¿Se llevó una sorpresa al ver los resultados electorales?

El resultado del domingo permite una oportunidad para que se desbloqueen muchos de los temas importantes económicos que se han alargado en el tiempo y no han tenido solución y me remito al puerto o la Marina. ¿Sorpresa? Evidentemente, todos veíamos unas tendencias y, sobre todo, una igualdad.

¿Cree que había motivos para castigar al Govern del Botànic hasta el punto de dejarlo fuera de la Generalitat?

La gente visualiza unas necesidades que no son las que les está poniendo sobre la mesa el gobierno en estos momentos. Se ha visto claro, siendo Ximo Puig una persona afable, con capacidad de entenderse, pero ha tenido un gobierno complicado, con dificultades para sacar adelante muchos proyectos que no han salido o han salido a medias. Ha sido la decisión de la gente.

Lo cierto es que los empresarios han tenido una relación muy fluida, sobre todo con Ximo Puig y los socialistas.

Por supuesto, las cámaras deben tener siempre una buena relación con el gobierno que esté, porque es nuestra obligación.

En los últimos ocho años la conselleria que tutela a las cámaras y, por tanto, su gestión, estaba en manos de Compromís. ¿Se siente liberado?

No, en absoluto. En ningún momento me he sentido coartado, por lo tanto no me puedo sentir liberado.

¿Le da miedo la forma en que la ultraderecha va a condicionar la nueva Generalitat?

Carlos Mazón [futuro presidente de la Generalitat por el PP, aunque necesitará el apoyo de Vox], al que conozco, tiene capacidad de dialogar y llegar a acuerdos. Los que él vea que tiene que llegar. Tiene cintura para que sea posible el Gobierno y creo que lo hará bien.

¿Pero le preocupan o no las políticas que pueda obligar a adoptar la ultraderecha de Vox al PP?

Estoy seguro de que Carlos tiene capacidad para negociar con ellos y lograr la estabilidad que necesitamos.

¿Qué pide al nuevo Ejecutivo?

Lo que le pedimos es lo de siempre: cercanía con el mundo empresarial, una apuesta real por la economía. Tenemos una Comunitat Valenciana con unas posibilidades reales tremendas. Estamos en un punto geoestratégico perfecto. No es baladí decir que tenemos el primer puerto del Mediterráneo, cinco universidades públicas y cuatro privadas, infraestructuras de conexión... Lo que tenemos es que aspirar a mucho más. Tenemos que liderar temas en el Mediterráneo y en España y eso se hace con el mundo empresarial, porque los que generan economía son los empresarios. Los datos de paro son muy altos y ya estamos empezando a ver los avisos del Banco Central Europeo, de Bruselas, en cuanto a que en la inflación hay que eliminar los subsidios… Esta es una sociedad que está muy subsidiada. Los datos macro son buenos, la economía no está yendo mal, pero luego hay que bajar a toda la población. Es verdad que una parte de las pymes y las micropymes y de las familias lo están pasando mal y lo van a pasar mal. Eso no se puede dejar caer. ¿Cómo se soluciona eso si te quitan los subsidios y tienes que apoyar a las micropymes y a las familias? Generando economía y empleo. Nuestro principal problema sigue siendo el empleo. ¿Cómo se genera empleo? Apoyando a la creación y ampliación de empresas, atrayendo inversión, eliminando trabas burocráticas. Luego hay otra cosa. Llevamos muchos años con una inversión pública bajísima. ¿Cómo consigues inversión? Con la inversión público-privada en sanidad, educación y servicios sociales. En estos momentos, tenemos que valorar la calidad del servicio. Al ciudadano, lo que le importa es el servicio que se le presta, no si es una gestión pública o privada. Lo que quiere es que si necesita una prueba diagnóstica se la hagan rápido.

O sea, aboga por la privatización de servicios públicos.

Creo que en estos momentos la gestión privada nos va a permitir tener un volumen de inversión, que es empleo, importante, y subir la calidad del servicio, que es lo que hemos perdido mucho estos años.

El PP, durante la campaña, ha abogado por la rebaja de impuestos. ¿Lo ve necesario?

Sí. Tienes que aligerar la carga de la inflación. La inflación es un impuesto oculto que lo pagamos todos los días. Para liberar a las pymes y a las familias tienes que hacer una rebaja. Es necesaria esa rebaja.

¿Cree acertado el adelanto de las elecciones generales?

El mundo empresarial lo que quiere es estabilidad. Cuanto antes acabemos, mejor. Vivimos 2019 con un montón de elecciones y lo que necesitamos es saber el marco en el que nos vamos a mover. Por tanto, creo que es bueno que haya elecciones en julio.

La economía valenciana, como la española, está resistiendo mucho mejor de lo esperado. ¿A qué lo achaca?

Los datos de la economía valenciana son positivos. El turismo vacacional y residencial es positivo. En cuanto a las exportaciones, hay que poner mucha carne [en el asador], hay que hacer políticas concretas de incrementar los exportadores regulares. En la crisis de 2008, los que estaban exportando aguantaron mucho mejor. Estamos en 8.200 que exportan de forma continuada, pero debería haber un 25 % más. Eso es un seguro.

¿Cree que la llegada del PP a la Generalitat y el ayuntamiento va a despejar el camino de la ampliación del puerto?

Creo que sí. Antes lo que había eran dos posiciones de dos partidos que estaban en el Gobierno, pero, curiosamente, cuando hablabas con la gente del partido que estaba en contra [Compromís] te decían que cuando habían hablado con el puerto las cosas que les habían pedido o dicho que tenían que estar las habían incluido, pero había un posicionamiento de que no.

¿Qué va a pedir la Cámara a la nueva alcaldesa, María José Catalá, y al futuro presidente del puerto?

Les voy a pedir que se entienda esa necesidad. Al ayuntamiento, de que la actividad económica del puerto es fundamental y al puerto, que entienda cuáles son las necesidades de la ciudad. El gran problema del puerto son las playas del sur, pero es Costas la que no dice qué actuaciones hay que hacer. No es un problema del puerto. Costas lleva años sin tomar una decisión.

¿Cuál debe ser el perfil del futuro presidente del puerto?

El perfil tiene que ser muy empresarial. Un empresario que conozca el puerto, que lo entienda, que sepa cómo funciona. No tiene por qué estar en activo.

Usted ha defendido que los empresarios tengan un consejero ejecutivo en la nueva Fira València, pero ni la Generalitat, antes de las elecciones, ni la patronal CEV apoyan esa medida. ¿Mantiene esa apuesta o da marcha atrás al quedarse solo?

Han sido los presidentes de los certámenes con quienes llevamos muchos años reuniéndonos en la Cámara [los que lo han planteado]. Hemos pensado que tiene que haber una dirección empresarial en la Feria. No podemos tener el continente que tenemos con el movimiento que tiene la Feria. Tenemos a 350 kilómetros tanto al norte como al oeste -Barcelona y Madrid- recintos que, con espacios muy inferiores, están multiplicando por diez y por doce [la actividad]. Eso es lo que queremos, defender nuestros sectores. Sé lo que he hablado con los presidentes de certámenes y la opción que barajamos es un consejero delegado.

¿Lo va a defender eso ante la nueva Administración autonómica, que tiene la mayoría en el consejo de administración de la Fira?

Claro.

¿Cuando hablaba de la colaboración público-privada incluía a las ITV, que acaban de pasar del sector privado al público?

Ese tipo de servicios no entiendo que estén gestionados por una empresa pública. Una empresa pública tiene que garantizar la calidad del servicio, pero la gestión de revisar coches es más ágil en el ámbito privado.

Los empresarios han sido críticos con la marcha del corredor mediterráneo. Ahora parece encaminado, pero va lento. ¿Cómo lo ve?

El Gobierno de España territorializa mucho las inversiones y eso no es bueno, porque vemos muchas veces que las inversiones se quedan en Tarragona. Hay inversiones que son estratégicas para el país. Hay que pensar que en estos momentos Castelló, València y Alicante no están conectadas por AVE. Las conexiones de los puertos, la conexión del aeropuerto de Alicante con la ciudad. Muchas de esas inversiones están en el ámbito del gobierno de España. Necesitamos gobiernos que desterritorialicen.

¿Tasa turística sí o no?

Es que en el modelo que tenemos no es una tasa turística, es un ingreso más. Por tanto, no.

¿Que le pide al nuevo conseller de Hacienda?

Que sea eficiente en el gasto.

¿Y al conseller de Economia?

Que haga políticas industriales y de internacionalización concretas.

¿Y al responsable de empleo?

La intermediación pública en el empleo no está funcionando y necesitamos formar a los desempleados en aquello que las empresas necesitan.

Lleva trece años presidiendo Cámara Valencia. Cuando finalice este mandato superará a su antecesor Arturo Virosque. ¿Se ha planteado su continuidad?

Tenemos retos tremendos ahora en la Camara y estoy pico y pala todos los días para sacarlos adelante. Lo que venga, ya vendrá. Tenemos unos años de un reto tremendo y no quiero desaprovecharlos. Quiero estar ahí y quiero continuar… Ahora, dentro de tres años no sé lo que va a pasar.

¿Cómo vería usted a Salvador Navarro, líder de la patronal CEV, como presidente de la CEOE?

Perfecto.

¿Lo podrá ser?

No lo sé. Desconozco los movimientos de la CEV.