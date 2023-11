Casi a cuentagotas y solo para una determinada parte de su clientela, las grandes entidades financieras han empezado a retribuir los depósitos, tal como pone de relieve el último informe del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), en el que el ahorro a plazos de los residentes en la Comunitat Valenciana se ha duplicado en el último año. Los datos así lo ratifican, al cierre del primer semestre del año el volumen de depósitos a plazo en la autonomía ascendía a 14.031 millones de euros, de los cuales 9.053 correspondían a Valencia, 2.939 a Alicante y 2.038 a Castellón. La cifra general de la autonomía es un 94 % superior a la registrada el 30 de junio de 2022, cuando se quedó en 7.231 millones.

No obstante, ese mismo dato se encuentra a años luz de lo que se registraba en el mercado del ahorro hace justo una década, pues entonces el volumen de depósitos a plazo era de 55.074 millones e incluso de cinco años antes, en 2008, poco antes de que la quiebra de Lehman Brothers consumara el estallido de la Gran Recesión. En aquel momento, el ahorro con intereses fijos a un tiempo determinado ascendía a 59.546 millones.

Crisis financiera

A resultas de la crisis financiera, el Banco Central Europeo inició una política monetaria restrictiva hasta el punto de situar el precio del dinero en el 0 % en 2016. Con unos márgenes de intereses por los suelos a resultas de esa decisión y gracias a la ilimitada liquidez establecida por el BCE, los bancos españoles dejaron de remunerar los depósitos en aras de una mínima rentabilidad. Buena prueba de ello es que el ahorro a la vista de sus clientes alcanzaba el pasado junio los 112.176 millones de euros, cuando una década antes estaba solo en los 40.400.

Llegó un momento en que los bancos cobraron por tener guardado su dinero a grandes clientes, singularmente empresas. Con el inicio el año pasado de la inflación disparada, el BCE empezó a subir los tipos de interés de forma acelerada hasta el 4,5 % actual. Como consecuencia de ello, los bancos han elevado de forma considerable sus ganancias, dado que están ingresando mucho más por la concesión de créditos, al tiempo que siguen con una política rácana a la hora de remunerar los depósitos.

Liquidez

Y es que las grandes entidades del país disfrutan en estos momentos de una liquidez histórica. Santander, CaixaBank, BBVA y Sabadell suman 680.203 millones de euros, lo que implica que no tienen necesidad de impulsar ninguno de ellos una guerra por el pasivo para ganar depósitos por la vía de quitarles clientes a sus competidores. Eso no evita que la mayoría de ellos esté aplicando una política de remunerar el ahorro de sus mejores clientes, singularmente aquellos a los que previamente les cobró, pero esta decisión comercial todavía no ha llegado al común de los particulares, aunque se preveía que podía hacerlo a la vuelta del verano.