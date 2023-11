Sindicatos y Generalitat formalizan el acuerdo para la equiparación salarial en las ITV

La Generalitat y los sindicatos de las estaciones de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) firman este jueves por la tarde el acuerdo de equiparación salarial del personal de estas instalaciones, que fue suscrito en mayo pero ha sido ahora cuando ha obtenido la documentación necesaria para dar cobertura y garantizar el cumplimiento del pacto.

El acuerdo se alcanzó en el proceso de reversión del servicio a manos públicas de la Generalitat con el anterior gobierno, si bien no se había aplicado por falta de cobertura jurídica, según alegó la actual Conselleria de Industria, del PP, y los sindicatos habían amenazado con ir a la huelga.

La negociación entre la empresa pública Sitval y la Conselleria, y los sindicatos UGT, CC OO, CSIF e Intersindical Valenciana, y el compromiso del Gobierno valenciano de avanzar en las reivindicaciones de los trabajadores de las estaciones, alrededor de un millar, han llevado a ir aplazando la convocatoria de huelga, y finalmente el pasado 2 de noviembre las partes pusieron fecha a la firma del acuerdo salarial.

Después de 25 años en manos privadas, la gestión de este servicio revirtió al sistema público y se creó la empresa pública Sitval, con estaciones fijas y móviles en la Comunitat Valenciana. Sitval cuenta con un millar de trabajadores, pero este acuerdo de equiparación salarial, que será de aplicación desde el momento en que los organismos de la Generalitat informen de su validez, afectará a un 10 % de la plantilla, los que menos cobran, según han indicado a Efe fuentes de la Conselleria de Industria.

El acuerdo establece unos incrementos mínimos en la retribución por categorías, y los trabajadores decidieron que ese incremento se aplicara a subir los salarios más bajos en todas las categorías (jefes de turno de línea, inspectores, administrativos y auxiliares administrativos), y de forma progresiva durante tres años.

Un acuerdo retrasado

El acuerdo entre Sitval y los trabajadores se alcanzó en marzo y se firmó en mayo para atender las diferencias salariales entre estos trabajadores en puestos similares al proceder de diferentes empresas -unas diferencias de hasta el 40 % en Alicante-, y se tenían que haber comenzado a aplicar a partir del 1 de junio. No obstante, la medida no se puso en marcha por problemas de cobertura y seguridad jurídica, ya que no contaba con los informes preceptivos para ello, y por tanto era "nulo de pleno derecho" y no se podía aplicar.

Con el nombramiento en septiembre del nuevo director general de Sitval, Javier López Mora, se solicitaron esos informes, que han permitido que se firme esta tarde un nuevo acuerdo de equiparación salarial, con la presencia prevista de la consellera de esta área y presidenta del consejo de administración de Sitval, Nuria Montes.

Desde la parte sindical, CCOO ha indicado que, gracias a este acuerdo, en los próximos cuatro años Sitval equiparará el salario de las personas trabajadoras que prestan su servicio, garantizando que en cualquier estación y en igualdad de trabajo se reciba la misma remuneración.