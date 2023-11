El sector de la indumentaria para fiestas y las bodas afronta un 2024 con optimismo tras remontar en 2022 y estabilizarse en 2023. Venía, como tantas otras actividades económicas, de una situación complicadísima como consecuencia de la pandemia del coronavirus. "El sector se paró e incluso retrocedió, porque se perdieron trabajadores muy importantes, cayeron los ingresos y algunos clientes desaparecieron", aseguró hoy a este diario David Soriano, presidente del comité organizador de Fiesta y Boda, el certamen que se celebra estos días en Feria Valencia.

Soriano afirma que la demanda está ya por encima de los registros de 2019, los previos a la covid, aunque hace un llamamiento a estar "alerta" por las incertidumbres que se ciernen en el horizonte, singularmente el complicado panorama internacional con las guerras en Ucrania y Oriente Medio y el alza de los precios, que eleva los costes de las empresas y obliga a "repercutir las subidas en los clientes, lo que, a su vez, puede provocar que no compren o que compren menos".

Confianza

Pese a todo, en el sector hay confianza, sobre todo por lo visto en la primera jornada de su feria, donde "hay mucho visitante, más que en otras ferias del sector que se organizan en el resto de España". El número de expositores es significativo también, con unos 200 en total. En la parte de indumentaria hay más de 200 marcas y 50 empresas.

Soriano carece de datos económicos que muestren la magnitud de este sector en cuanto a mercantiles, trabajadores y facturación. No obstante, un dato sirve de indicativo. Según Feria Valencia, en la Comunitat Valenciana se están celebrando 18.000 bodas anuales, frente a las 150.000 del conjunto de España. Es un 12 % del total. Por tanto, por encima de ese 10 % en que se cifra la participación valenciana en la media nacional. ¿Por qué aquí hay más bodas? El presidente del certamen no tiene una explicación concluyente pero apunta que tal vez el carácter mediterráneo, más proclive a las celebraciones, esté detrás. Lo que sí asegura es que el menor número de matrimonios religiosos no está mermando este tipo de eventos.

Novedades

Moda nupcial inspirada en Sorolla o en el folclore andaluz y creaciones no binarias para los novios, junto a detalles gourmet, tatuajes o "photofriends" de revelado con los móviles de los invitados para regalar a los asistentes al enlace forman parte de las tendencias en bodas que ofrece este año el certamen.

En la oferta de moda nupcial, el Proyecto Sorolla, realizado en colaboración de los alumnos de la Escuela de moda Cànem, Escuelas de Artesanos, la UPV, San Juan Bosco de Valencia y la EASD, presentará un desfile con creaciones inspiradas en el pintor en homenaje a este artista valenciano, que será previo a la pasarela de firmas como Elena Styl, Manu García, Protocolo y Valerio Luna.

Para los novios, también se presenta joyería inspirada en el juego de pendientes que llevó la princesa Leonor en su reciente jura de la Constitución, realizados en una piedra preciosa denominada Tanzanita, y servicios integrales de maquillaje, peluquería, estética y uñas.

Los aficionados a las sagas de Harry Potter o Juego de Tronos podrán contratar la presencia de animales como lechuzas o cuervos con reminiscencias a estas sagas, y está previsto que dentro de uno de los desfiles, una de las lechuzas sea la encargada de llevar los anillos de boda a la pareja que desfile.