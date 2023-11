Rocío Cortés: "El nombre 'Cava de Requena' devuelve el orgullo al sector vitivinícola"

La presidenta de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) y alcaldesa de Requena, Rocío Cortés, se muestra satisfecha tras la decisión del Tribunal Supremo de inadmitir el recurso del Consejo Regulador de la Denominación de Origen (DO) Cava que pretendía que la zona productora de esta comarca valenciana de interior no fuera conocida con el nombre de 'Cava de Requena'. "Se devuelve el orgullo al sector vitivinícola", destaca la máxima responsable de esta localidad.

Según Cortés, todo el municipio y el sector vitivinícola en particular -que agrupa a 3.000 productores de uva que producen unos 42 millones de kilogramos de uva para cava- "están muy entusiasmados con la noticia de que el Tribunal Supremo ha decidido no admitir a trámite el recurso y espera que se aplica "de inmediato" la resolución que permite a los espumosos usar el nombre en sus etiquetas y no con la de 'Zona de Levante', tal como aprobó el consejo regulador de la DO Cava, con el visto bueno del Ministerio de Agricultura, controlado por bodegas catalanas y con sede en Vilafranca del Penedès.

Brindar en Navidad

La alcaldesa considera que la decisión del Tribunal Supremo permitirá que "la próxima Navidad ya podremos brindar con cava de Requena". En su opinión, se trata de un "justo merecimiento" para los agricultores y elaboradores de los vinos valencianos de esta comarca que han estado trabajando en la producción de los espumosos. "El nombre de Requena es lógico que aparezca donde tiene que aparecer y así, el consumidor puede apreciar de dónde es el origen de estos cavas", agrega.

También destaca que para los viticultores se pone fin a una "larga batalla y con eso se puede decir al mercado que "Requena tiene unos cavas de gran calidad, que compiten en un mercado donde tiene una aceptación increíble". Además, Rocío Cortes resalta que la principal actividad económica de esta comarca "lleva muchos años de esfuerzo y ahora es momento de sentirse orgullosos de los profesionales porque han creído que el nombre de esta localidad valenciana debe estar unido a tan grandes cavas" como los que se producen en sus bodegas.

Felicitación al sector

El ayuntamiento de Requena ya ha dado la enhorabuena también a la Asociación de Elaboradores de Cava de Requena, de la que forman parte siete firmas y que preside Rebeca García. La presidenta de la entidad ha manifestado que la inadmisión del recurso interpuesto por la DO Cava "es la mejor noticia que podíamos recibir". La entidad está integrada por las bodegas de Chozas Carrascal, Coviñas, Hispano Suizas, Pago de Tharsys, UVE, Torre Oria y Dominio de la Vega, que prevén producir unos 14 millones de botellas durante 2023, lo que supone casi un 4 % más que el anterior.

La DO Cava se divide en cuatro zonas: 'Comtats de Barcelona', que engloba las subzonas de 'Valls d'Anoia-Foix' (Villafranca del Penedés), 'Serra del Mar', 'Conca del Gaia' (Tarragona), 'Serra de Prades' (Tarragona) y ' Pla de Ponent' (Lérida); la Zona del Valle del Ebro, subdividida en 'Alto Ebro' y 'Valle del Cierzo'; los 'Viñedos de Almendralejo' (Badajoz); y la jurídicamente aceptada 'Cava de Requena' (Valencia) aunque en la página web de la DO Cava aún se señala hoy ‘Zona de Levante’.