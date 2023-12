«La diferencia entre tu mejor y tu peor versión es el ánimo. Si estás desanimado pierdes las ganas, la ilusión, la energía, la actitud». Esta fue una de las conclusiones que dejó la ponencia de Víctor Küppers «Vivir y trabajar con entusiasmo», celebrada ayer en el Hub Empresa del Banco Sabadell. Durante la conferencia, el autor, formador y conferenciante motivacional trasladó, desde la psicología positiva, cuáles son las habilidades que marcan la diferencia y que hacen que los líderes inspiren e influyan, y qué tienen que ver con su calidad humana, su vocación de servicio y sus actitudes vitales positivas.

«Céntrate en lo que está en tus manos y pierde poco tiempo en lo que no vas a cambiar; intenta relativizar tus problemas, no te enfades por todo; valora y agradece las cosas buenas que tienes; vive con ilusión; cuídate y quiere mucho a las personas que más quieres, dedícales tiempo; sé buena persona y ayuda a los demás; sé amable con todo el mundo. Es una forma absolutamente simple de afrontar la vida, y en el fondo sabemos que es la que nos gusta»", concluyó.

El autor repasa con Levante-EMV cuál es el verdadero papel de un líder y qué herramientas son útiles para crear un ambiente favorable que les permita movilizar a sus equipos.

PREGUNTA: ¿Cuál es el verdadero papel de un líder?

RESPUESTA: El papel de un líder no es decir a la gente lo que tiene que hacer y después comprobar que está hecho en tiempo y forma. Eso es el ejército. Su papel es influir, contagiar, ayudar, apoyar, escuchar... Los buenos jefes que he tenido hacían eso, los malos solo mandaban.

PREGUNTA: ¿Qué habilidades tiene que tener?

RESPUESTA: Hay una que es imprescindible, y es que tiene que ser buena persona. A nosotros nos inspiran y nos influyen las buenas personas. Un líder tiene preguntarse si le admiran o no le admiran. Lo que hace a un jefe extraordinario es su calidad humana, nadie te quiere por tus éxitos profesionales.

PREGUNTA: ¿Cómo se relacionan el liderazgo y la comunicación?

RESPUESTA: Si se trata de inspirar e influir, creo que la comunicación es importantísima. Me gusta mucho la informal. La relación entre un líder y su equipo tiene que tener también esas conversaciones informales. Me encantan los líderes que preguntan, que se preocupan por tu situación personal. «¿Cómo estás? ¿En qué te puedo ayudar?». También es fundamental escuchar. Las personas necesitamos sentirnos escuchadas. Es fantástico cuando hay líderes que te escuchan, porque te sientes valorado.

PREGUNTA: ¿De qué manera se puede motivar y movilizar a un equipo de trabajo?

RESPUESTA: Hay cuatro cosas que son clave para motivar. La primera es que el líder tenga pasión por ayudar. Que sientas que tu jefe te quiere ayudar. Otro aspecto importante son los elogios, que te digan las cosas buenas. Hay muchos líderes que son tan mediocres que no quieren dar elogios porque si no la otra persona se lo va a creer. El reconocimiento es importantísimo, porque siempre nos dicen lo que no hacemos bien, dónde nos hemos equivocado y los errores que hemos cometido. La tercera es escuchar. Las personas necesitamos tiempo para dialogar, para que nos escuchen. La cuarta es el sentido del humor. Es una virtud enorme. No se trata de ser payaso, gracioso, eso es ser pesado. Pero si tienes un líder, un jefe o una jefa, con sentido del humor, se genera mejor ambiente, y con esto se trabaja mejor y los resultados salen antes. Alguien con sentido del humor tiene que cobrar más.

«Si tienes un jefe con sentido del humor, se genera mejor ambiente, se trabaja mejor y los resultados salen antes»

PREGUNTA: En su último libro, recoge una serie de pequeños cambios que se pueden hacer en el día a día para salir del bucle de negatividad. ¿Es posible vivir y trabajar con entusiasmo, como enuncia el título de su obra?

RESPUESTA: Si una persona tiene un drama en su vida, tiene todo el derecho del mundo a no vivir con alegría. Pero si no lo tienes, es posible. Para ello, lo primero es quejarse menos, no entrar en bucle y pensar en las cosas que no están en tus manos. También hay que ponerse ilusiones, cuidar mucho la relación con las personas que más quieres, ser agradecido y valorar las cosas buenas, relativizar los problemas. No todo son dramas, tenemos muchos motivos para vivir con alegría. Tenemos la suerte, además, de haber nacido en un trozo del planeta donde tenemos tranquilidad y seguridad. Lo que pasa es que nos gusta siempre ver lo negativo. Hay que mirar lo que funciona en nuestra vida, lo que es bonito, lo que nos gusta, lo que va bien, y no fijarnos tanto en lo que no nos gusta, lo que no es bonito, lo que no funciona, lo que no va bien, porque entonces vivimos amargados.

PREGUNTA: Llena auditorios por toda España. ¿Qué mensaje le gustaría que calara en la sociedad?

RESPUESTA: Yo no traslado mis opiniones, en realidad lo que hago es hacer llegar las ideas de los expertos en psicología positiva. Y hay un concepto, que es el que más me gusta, que es la amabilidad. Estamos en una sociedad donde nos hemos vuelto muy inhumanos. Nos saludamos en el ascensor, no aguantamos la puerta, no ayudamos a las personas mayores con las maletas. Hoy en día ser amable los unos con los otros es una virtud enorme. Y desde el punto de vista de los negocios, la amabilidad es absolutamente diferencial, estratégica.