Hacer la compra es, desde hace meses, una aventura de riesgo para el bolsillo. Los precios de los alimentos, en su gran mayoría, no han dado la necesaria tregua que la ciudadanía demanda y la economía de los hogares lo nota. Y es que a pesar de que 2023 no ha sido tan traumático como un 2022 que con el inicio de la guerra en Ucrania y sus consecuencias –desde la subida de los carburantes a la de las materias primas– vio como los costes se disparaban rápidamente, la realidad es que este año llega a su fin con el importe para abastecer la nevera de los valencianos en plena escalada.

En concreto, desde inicios de año y hasta noviembre (último mes con datos divididos por territorios), el subgrupo ‘Alimentos’ del Instituto Nacional de Estadística (INE) refleja que la subida del coste de la comida en la autonomía valenciana ha sido, de media, de un 7,3 %. Es un encarecimiento, derivado del alza inflacionaria en este ejercicio, que se detecta también cuando se profundiza en una cesta de la compra de 22 productos básicos para cualquier hogar. Sin ir más lejos, el importe que pagaba cada ciudadano para adquirir esos alimentos ascendía al cierre de 2022 –según los registros del Ministerio de Agricultura– hasta los 845,60 euros.

Para este 2023, el balance es que ese desembolso promedio del ciudadano valenciano –si ha mantenido el mismo volumen de compras, algo hipotético ya que normalmente se apuesta por buscar sustitutivos más económicos, por ejemplo, con las marcas blancas– se ha elevado en casi 74 euros, alcanzando los 919,33 euros. O lo que es lo mismo, que una familia de la Comunitat Valenciana de cuatro miembros ha gastado de media casi 295 euros más este año que en 2022 si ha querido adquirir los mismos alimentos.

El aceite, lo que más ha subido

Pero no todos los productos han sufrido la misma evolución en los últimos meses. Ni siquiera todos han encarecido su coste. Cogiendo la evolución inflacionaria por alimentos que indica el INE, tres de ellos –en concreto la leche, la pasta y la harina, cuyo precio ya había subido considerablemente en 2022 tras el estallido del conflicto en Ucrania– han experimentado ligeras rebajas en sus importes medios desde el 1 de enero en la Comunitat Valenciana. No ha sido esta, sin embargo, la tónica habitual.

Porque hasta once alimentos han elevado en estos meses sus precios por encima del 4 %. Al frente de todos ellos, el aceite de oliva, cuyo importe se ha disparado un 53,85 %, una circunstancia en la que ha sido especialmente relevante la sequía que ha padecido el país, la cual redujo la última cosecha a casi la mitad, según los registros del Consejo Oleícola Internacional.

Tras el ‘oro líquido’, se sitúa el alimento en el que más dinero gastamos por persona, la fruta, que ha visto como su coste se ha encarecido más de un 21 % en once meses, mientras que el podio de las subidas lo cierra otro básico como la carne de cerdo, que se incrementa más de un 12 % –el doble que la de vacuno y diez veces más que la de ave–, el mismo porcentaje en el que lo hacen también legumbres y hortalizas.

La rebaja del IVA del Gobierno

No obstante, pese a las subidas, la realidad es que el golpe para el bolsillo ciudadano podría haber sido aún peor. No en vano, desde que diera comienzo este año el Gobierno quitó el IVA –una medida que se prorrogará para 2024– a productos como el pan, los huevos, la leche o las frutas y verduras, mientras que rebajó del 10 % al 5 % el impuesto a pastas y aceites. Esto, previsiblemente, ha sido clave para evitar un mayor encarecimiento. Donde no hubo modificaciones fue en el IVA de carnes y pescados, una circunstancia que explica también que todo este tipo de productos hayan visto como su coste, en mayor o menor medida, ha subido en 2023.