Un canario de 19 años factura 90.000 euros mensuales con dos empresas ligadas a la IA

Anas Andaloussi, un emprendedor de Maspalomas, Gran Canaria, ha logrado poner al Archipiélago en el mapa del desarrollo de herramientas de Inteligencia Artificial (IA). A sus 19 años, este joven puede presumir de haber lanzado dos dos exitosas empresas: Escríbelo y Quicktok. La primera de estas crea artículos optimizados para quienes quieren posicionar sus contenidos entre los primeros resultados de búsquedas de Google –lo que se conoce como SEO–, mientras que la segunda facilita la edición de vídeos a los profesionales. Entre ambas empresas, Andaloussi factura 90.000 euros al mes.

La inquietud de este grancanario por la tecnología se remonta a su adolescencia. Con 13 años, se sumergió en el mundo de la creación de páginas web relacionadas con su pasión por el videojuego Minecraft. El joven ofrecía entonces arquitectura, texturas y otros complementos de diseño que permitían a los jugadores personalizar su experiencia en el videojuego de forma gratuita y sin derechos de autor. "En aquel entonces había gente de mi entorno que se reía de mí por la calidad de la web, pero es que cuando tú empiezas en cualquier disciplina, haces cosas de un nivel más bajo del que tendrás en el futuro. Llegué a esconder mis proyectos por vergüenza".

A través de la comunidad de seguidores de Minecraft, Andaloussi comenzó a aprender de forma casi autodidacta sobre tecnología y SEO, además de tejer una red de contactos que le ayudó a formarse. "Aprendí a dirigir personas. Fui adquiriendo habilidades que más tarde me servirían para crear mis empresas, así que fue como tirarme al barro", narra. El salto definitivo lo dio mientras estudiaba Bachillerato, momento en que decidió lanzar Escríbelo y empezar a facturar hasta 10.000 euros al mes. "Los números empezaron a crecer de forma muy rápida, no lo esperaba", relata.

Tras aprobar la selectividad con un 11,97 sobre 14, Andaloussi se marchó a Madrid para estudiar el grado en Administración y Dirección de Empresas, unos estudios que reconoce haber dejado aparcados por ahora para dedicarse de lleno a sus dos empresas.

Lanzamiento de Escríbelo

El desarrollo de Escríbelo arrancó en septiembre de 2021, un proceso que él mismo fue documentando y compartiendo a través de su canal de YouTube: "No me guardé ningún secreto. Me seguían muchas personas porque les interesaba saber cómo lo hacía". En abril de 2022, abrió una versión de prueba gratuita y el lanzamiento definitivo se produjo en julio de 2022. Quicktok llegó más tarde, en septiembre de 2023.

"Lo único que hice fue pensar en cómo la IA podía ayudarme. Me dedicaba a hacer contenidos SEO y mi mayor dificultad era la redacción, de ahí nació Escríbelo", explica. Gestar esta aplicación le llevó al grancanario un año, tiempo en el que se apoyó en un equipo de desarrollo y computación.

Andaloussi cree que el éxito de Escríbelo no es la simplificación que hace de la creación de contenidos, sino su capacidad de dar un enfoque único al SEO. A diferencia de otras soluciones de IA –como el popular ChatGPT–, Escríbelo se conecta a Google y analiza en tiempo real los diez primeros resultados relacionados con una palabra clave proporcionada por el cliente antes de generarle un artículo completo. Esta metodología garantiza la comprensión de la intención de búsqueda y una mayor competitividad en el ámbito del SEO.

Sin desvelar la inversión inicial que hizo para crear el software de Escríbelo, Andaloussi matizó que hacer algo así suele costar 20.000 euros pero que a él le salió "mucho menos". Para ahorrarse unos euros, el joven asegura que persuadió a sus colaboradores mediante trueques y descuentos, ofreciéndoles a cambio servicios de SEO para sus negocios.

Quicktok, su segunda empresa

Actualmente, Escríbelo está generando alrededor de 60,000 euros mensuales en beneficios. De forma paralela, Andaloussi se ha enfocado en su segundo proyecto, Quicktok. Este software de IA ofrece múltiples herramientas avanzadas que simplifican su trabajo a los profesionales que necesitan crear vídeos. Desde la subtitulación automática hasta la edición de clips, Quicktok ofrece una gama de funcionalidades que agilizan el proceso de producción de contenido audiovisual. "Tú das las órdenes e instrucciones de lo que necesitas y el software te guioniza un vídeo de forma automática, te ofrece una locución con voces creadas o clonadas digitalmente con IA y te brinda efectos de edición avanzados en un solo clic", ejemplifica. A pesar de lanzarse recientemente, Quicktok ya está generando alrededor de 30.000 euros al mes y Andaloussi anticipa un crecimiento significativo en los próximos meses.

Tras Escríbelo y Quicktok hay un equipo humano de cinco personas –con perfiles de desarrollo tecnológico y atención al cliente– aunque también necesitan contratar a algunos colaboradores para proyectos específicos, como pueden ser diseñadores gráficos.

Más allá de las dos empresas creadas, entre los planes de este joven grancanario está lanzar una formación en Inteligencia Artificial a finales de enero. Andaloussi cuenta que esta "academia" estará respaldada por una universidad, contará con expertos tecnológicos y ofrecerá formaciones especializadas para diversos perfiles profesionales, desde periodistas hasta arquitectos, dada la utilidad de la Inteligencia Artificial en diferentes campos. "Contaremos con profesores que enfocarán los cursos de tal forma que cualquier persona pueda aprender sobre IA a pesar de no tener apenas conocimientos sobre ordenadores. En los cursos participarán dueños de startups y consultores de IA que dan servicios a grandes empresas como el Banco Santander o Iberdrola", adelanta.

Debido al desarrollo de la IA, Andaloussi cree que muchos trabajadores perderán sus empleos en un futuro no muy lejano: "Si en un departamento hay diez personas y se empieza a utilizar la IA, la carga de trabajo será menor y quizás con el tiempo solo harán falta cinco empleados". Sin embargo, muestra algo de optimismo a la hora de afirmar que todavía no existe ninguna herramienta de IA capaz de sustituir al 100% el trabajo intelectual de una persona. "Lo que hay que hacer es ponerse las pilas y aprender a usar unas herramientas que ya están en nuestras manos, no podemos ignorarlas porque han venido para facilitarnos el trabajo", asevera.