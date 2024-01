La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, quien anteriormente fuera alcaldesa de una de las ciudades valencianas más turísticas, Gandia, ha visitado hoy Fitur, donde no ha perdido la ocasión para alabar las bonanzas turísticas de la Comunitat Valenciana, pero también para lanzar un dardo al actual Consell capitaneado por Carlos Mazón, al que ha acusado de aplicar “políticas retrógradas” que ahuyentan el turismo.

Morant se ha congratulado de las cifras récord de turistas, gasto turístico y creación de empleo en la Comunitat Valenciana en 2023, presentadas hoy mismo, de las que ha insistido que se han producido como consecuencia del “esfuerzo colectivo y de las administraciones”. Así, ha destacado los más de 190 millones invertidos por el Gobierno de España en el sector turístico valenciano.

La ministra se ha referido al turismo como “el sector de la felicidad”, que cuenta con una “oferta muy sólida y diversificada” y que “ha sabido reinventarse”. Así, con esos términos ha querido hacer contraposición a “los discursos que hablan mal de la Comunitat Valenciana”. “Oigo a Feijóo hablar de turismofobia, se quitan banderas LGTBI… son políticas retrógradas que se aplican en la Comunitat Valenciana que ahuyentan el turismo”. Asimismo, ha lamentado que haya presupuestos “con un recorte del 20 % en turismo”. “Nos preocupa. Con recortes en iniciativas como el bono viaje. No son la mejor fórmula de apoyo al sector. Pido una rectificación al Consell en política turística”, ha reclamado Morant.

Por otro lado, sobre la ampliación del aeropuerto de Valencia y de la segunda pista de Alicante reclamadas por Mazón esta misma mañana, Morant ha asegurado que “nadie defiende más los intereses valencianos que el Gobierno de España”. “No hay ninguna infraestructura diseñada que no tenga ya plazos”, ha apuntado. “Mazón, que haga su trabajo y no todo el día oposición a Sánchez. Que invierta y no recorte. Otra vez, el PP con recortes, el PP en toda su esencia”, ha criticado la ministra.