El día de la Virgen no es el 8 de mayo... y tampoco es el domingo

«La Virgen de los Desamparados se celebra el segundo domingo de mayo». Es una afirmación tan rotunda como cierta. Pero no es lo mismo que decir «La Virgen de los Desamparados es el segundo domingo de mayo» porque no es verdad. Pero ojo, porque tampoco es verdad, al menos a ojos de la Iglesia, que «la Virgen de los Desamparados es el 8 de mayo». Porque tampoco es cierto. Tanto es así, que el canónigo Jaime Sancho, uno de los mayores expertos de la ciudad, si no el que más, en todo lo tocante a la investigación religiosa, lo tiene muy claro: «es una leyenda urbana. Es una creencia que no tiene una base documental sólida, pero que se ha quedado como algo asumido, aunque no sea cierta».

Moisés Domínguez

Absténganse, pues, de felicitar un día 8. Pero también de hacerlo el próximo domingo, porque tampoco es ese día el bueno. La festividad como tal es «el segundo sábado de mayo».

¿Cómo puede convertirse en tradición o en creencia algo que no tiene una base clara de sustentación? Seguramente la tradición de algo que, a día de hoy, no está demostrado. Y Jaime Sancho lo razona: «hay que pensar que la Virgen de los Desamparados es una advocación que procede de una cofradía, que tenía su fiesta pero que incluso fue cambiando de fechas. Se hacía en agosto, en diciembre... no digo que, en algún momento, pudiera celebrarse el 8 de mayo, pero a mí no me constan documentos que lo acrediten. Y, desde luego, si ocurrió fue sin crear una tendencia. Puede existirlo, pero si así fuera, me gustaría verlo. Lo que es indudable es que no es algo institucionalizado».

Ensayo Danza a la Virgen Infantil /

Hay que recordar, en ese sentido, que la Virgen de los Desamparados tiene su origen en la creación, a primeros del Siglo XV, del «Hospital dels Folls» y que, como toda obra de este tipo, precisaba de una advocación, con su correspondiente imagen y su correspondiente cofradía.

Ayer, Virgen de Gracia

¿Qué santo se celebró ayer, entonces? El propio Evangelio del Arzobispado, que tiene un calendario completo con la advocación de cada día, lo señala claramente: La Virgen de Todas las Gracias. Esa es la razón por la que ayer, ni en la Basílica ni en la Catedral, se celebró oficio alguno de carácter especial dedicado a la Patrona.

Misas de intención y nada más

La fiesta de la patrona de València está articulada en función al día de la segunda semana de mayo y, el de ayer, día 8, estuvo protagonizado por las «intenciones»: misas auspiciadas por entidades o particulares. Así, ayer hubo dos oficios religiosos de colegios (Cumbres y Guadalaviar) y una misa de la Sociedad de Agricultores de la Vega.

«No hay ninguna alusión al día de la Virgen porque no lo es. Es verdad que existe esa creencia, pero no es verdad» aseguran en la Basílica. Entonces, ¿qué día es el de la Virgen de los Desamparados? ¿El «segundo domingo de mayo»? Tampoco.

La festividad es el sábado, el segundo sábado del mes, en este caso el día 11, en el que habrá misas conmemorativas, «de la misma forma que el viernes se celebran las Vísperas Pontificales. Porque es la víspera del día». Nuevamente se puede recurrir al Evangelio del Arzobispado para contemplar fehacientemente esa advocación para ese día.

Moisés Domínguez

El domingo, la Ascensión

¿Y el «segundo domingo de mayo»? Eso es la «fiesta popular». Es el desplazamiento artificial del festejo, cosa que se materializó hace siglos. De hecho, Jaime Sancho recuerda que ese día hay otra festividad: «la Ascensión del Señor». Es decir, el momento en el que Jesús sube al cielo después de haber resucitado y de haberse reencontrado con sus discípulos, conminándoles a repartirse por el mundo predicando el Evangelio.

El programa de la Virgen todavía está protagonizado este jueves por las intenciones. En este caso, nuevamente del Colegio Guadalaviar, del CEU San Pablo y de la familia Giner Boira.

Será el viernes 10 cuando mude definitivamente con esas Vísperas Pontificales (17 horas), la misa de las Religiosas de Betania (18.30), la de Lo Rat Penat (20.30) y, ya a nivel municipal, con la doble «dansà de les Falles».