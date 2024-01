Seis días después de que la Generalitat y el Estado constituyeran la comisión técnica para abordar la ampliación de El Prat, la comparecencia en el Congreso del ministro de Transportes, Óscar Puente, ha servido este miércoles para conocer cuál es el punto de partida del Gobierno: alargar la pista más cercana al mar.

"Nuestra postura sobre la ampliación del aeropuerto de Barcelona es clara: se necesita incrementar la capacidad operativa porque es candidato a convertirse en un 'hub' intercontinental, así que o se varía la operativa de las pistas causando molestias a los vecinos o se amplía una de las pistas, la más cercana al mar para no generar daño a los vecinos y con máximo respeto medioambiental", ha explicado el ministro en las réplicas a los grupos parlamentarios.

"Respeto" al Govern

Sin embargo, el titular ministerial, en respuesta a las críticas de la diputada de Vox Carina Mejías (que había asegurado que el Govern de ERC "no sabe gestionar nada"), ha advertido: "Nosotros tenemos una posición pero no gobernamos en Cataluña. Tengo que respetar, me guste o no, sepan o no gestionar, sean el gobierno de Castilla León o el de Cataluña porque representan a los ciudadanos. Hay que dialogar para encontrar una solución vamos a intentar que se tome la decisión más cabal", ha avanzado.

El diputado de Junts, Isidre Gavín, que ha hecho un discurso lamentando la falta de ejecución de las obras presupuestadas, ha pedido al ministro Puente que se decidan a actuar: "No podemos permitir que la búsqueda de un consenso paralice esta ampliación", ha lamentado. La representante de ERC, Inés Granollers, justamente ha reclamado lo contrario: que se busque el consenso. De hecho, en el primer encuentro de la semana pasada entre ambos gobiernos se dieron todo un año para tomar decisiones, así que la definición del futuro aeródromo va para largo.

Cataluña, pionera

Más allá de las peticiones de los diputados de cada partido, que en función de su origen han reclamado alta velocidad, Cercanías o autovías para sus territorios, el titular de Transportes ha dedicado gran parte de su intervención al transporte ferroviario, y ha proclamado en varias ocasiones su preocupación por la movilidad sostenible.

"En cuanto a la cesión de Rodalies a Cataluña estamos poniendo en marcha las comisiones. Se trata de una cesión abierta al resto de comunidades igual que con Cataluña. Pero hay que conocer la historia: es un proceso que empezó en 2010, nos sirve de modelo para quien quiera seguirlo. A veces se recrimina a Cataluña ser una privilegiada pero ellos han sido punta de lanza y es justo reconocerlo", ha proseguido Óscar Puente.

Acuerdo de país

Con fama de verbo libre y controvertido, Puente ha utilizado en todo momento un tono conciliador. Ha advertido a los diputados de los distintos grupos que, en los temas de su ministerio, es habitual escuchar "voces de insatisfacción desde todas partes porque las infraestructuras son objeto de batalla constante", ha advertido. "En algunos casos existen agravios, pero en otros no, por lo que les propongo un acuerdo de país por las infraestructuras, porque son a largo plazo y tenemos que lograr un mínimo consenso en este campo", ha reclamado Puente.