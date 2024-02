Mazón sobre la revuelta agraria: "La UE trata mejor al de fuera que al de dentro"

La revuelta de los agricultores que recorre Europa contra la falta de soluciones al campo ha llegado a las carreteras y las ciudades valencianas. El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha cargado esta mañana contra las políticas europeas, por las medidas que toma, y el Gobierno de España, por la inacción en defensa de los agricultores. "Cada día tenemos una peor noticia [respecto al sector primario]. Ahora tenemos noticias restrictivas para la pesca de arrastre. Este ataque a la pesca y la agricultura, con una falta de defensa seria, de influencia seria, por parte del Gobierno no tiene razón de ser", ha señalado el president de la Generalitat antes de participar en un acto sobre la integración de Ivace y la Agencia Valenciana de la Innovación.

Además, el jefe del Consell ha señalado el conseller de Agricultura ha presentado una serie de iniciativas que la Generalitat va a exigir al Gobierno de España. "No puede ser que se esté mirando a otro lado", ha continuado.

Sobre las demandas particulares del sector agrario, Mazón ha señalado particularmente el problema de la reciprocidad. "Ya no tiene pase, [reclamamos] que establezcamos las mismas exigencias, los mismos requisitos a los productos que vienen de fuera de nuestras fronteras que las exigencias que estamos obligando a mantener aquí. Esta falta de equidad no se puede sostener más tiempo. Con respecto al tratamiento en frío, fitosanitarios… se está tratando en la UE mejor al de fuera que el de dentro. ¿Donde está el ecologismo? Y el Gobierno de españa no está trayendo resultados", ha continuado.

Incremento del seguro agrario

Por último, el jefe del Consell ha recordado algunas medidas puestas en marcha por el Consell respecto a este sector, como las medidas incluidas en el paquete de reformas fiscales, la creación de una Dirección General de Pesca específica o el incremento del 13% en las ayudas para sufragar los seguros agrarios. "Estamos exprimiendo nuestras competencias al máximo, ahora le toca al Gobierno de España hacer sus deberes y no los está haciendo", ha concluido.