Caixa Popular se propone expandirse fuera de la Comunitat Valenciana, según ha anunciado esta mañana su director general, Rosendo Ortí, durante la presentación de resultados de la entidad. No se trata de una decisión a corto plazo, si bien en su próxima asamblea la cooperativa de crédito aprobará una modificación de estatutos que le permita abrir oficinas fuera de su terrotorio histórico. Ortí ha explicado que la firma llegará este año a las 80 sucursales, tras las dos que abrirá en Utiel y Buñol y las tres que puso en marcha en 2023 en Bétea, Mercavalencia y Cullera.

La política de la cooperativa es no entrar en el territorio de otras entidades que, como ella, forman parte del grupo Caja Rural, de ahí que no tenga ninguna oficina en Castellón y que solo disponga de cinco en el norte de Alicante, abiertas en un momento en que la Central de Orihuela había frenado su expansión en su territorio natural. La idea de Caixa Popular es la de la mancha de aceite, lo que implicaría provincias como Tarragona, Teruel, Cuenca, Albacete y Murcia, aunque su director general aseguró que no está decidida ninguna ubicación. Lo seguro es que no se establecerá en Madrid.

La entidad financiera obtuvo el año pasado unos beneficios netos de 24,07 millones de euros, con un incremento del 43 %. De esa cantidad, 2,6 millones irán destinados a iniciativas sociales y 16,7 irán a recursos propios. El resto es para dividendos a los socios de la firma, que percibirán una rentabilidad del 8,57 %, frente al 4,29 % del año anterior. Ortí explicó que ese incremento es consecuencia directa de la subida de tipos, que ha incrementado los ingresos, sobre todo por la vía del margen de intereses. Ese es también el motivo principal del incremento del 18 %, hasta los 2.903 millones en los depósitos de los clientes de la cooperativa, un alza que se vio beneficiado por la política de la entidad de remunerar el ahorro de sus clientes mientras las grandes entidades se resistían a hacerlo. Como los gastos se han mantenido, la firma ha mejorado su ratio de eficiencia, que se sitúa en el 42 %.

La inversión crediticia, por contra, solo ha subido un 3 %, hasta 1.931 millones de euros, debido a que el alto precio del dinero ha provocado que empresas y familias paralicen inversiones, como en segundas residencias o en reformas de hogares. Pese a ello, Ortí ha asegurado que Caixa Popular ha crecido en hipotecas concedidas y que el mayor incremento se ha dado en aquellas que son mixtas, con cinco y hasta ocho años iniciales a interés fijo y el resto, variable. La previsión de créditos para 2024 es de un aumento del 10 %, precisamente por la prevista bajada de tipos, que podría iniciarse en mayo.

Ortí, que se ha mostrado contrario al impuesto a la banca, a pesar de que no lo tienen que abonar las cajas rurales y cooperativas de crédito, ha explica que, para seguir creciendo, la entidad precisa captar capital, de ahí su política para que los clientes y las empresas inviertan en la firma. De los 90 millones de capital, en torno al 22 %, o sea unos 20 millones, vienen por esa vía. En total, son 110 mercantiles las que han entrado con entre 50.000 y 250.000 euros en cada caso. Los clientes deben invertir un mínimo de 15.000 euros.

La entidad alcanzó en 2023 los 226.000 clientes, con un incremento de 20.000. Su plantilla engordó en 16 personas y alcanza ya las 419. La subida salarial acordada para este año es del 4 %.

Por último, Ortí reiteró que no se otean movimientos de concentración en el sector y apuntó al respecto que "cuando las rurales van bien, el ruido de fusiones desaparece".