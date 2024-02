Más de 30.000 personas han muerto en accidentes laborales durante los últimos 30 años en España

Hace prácticamente un año, como cada año para estas fechas, Fira de Barcelona ultimaba los preparativos para acoger uno de los mayores -sino el mayor- congreso que ha ligado su nombre a Barcelona: el Mobile World Congress. Durante los últimos trabajos de montaje, un empleado -con contrato temporal- de una empresa especializada en carga y descarga de materiales fue aplastado por una pesada carga, muriendo en el acto. Ese joven de 21 años es una de las 721 personas que perdieron la vida el año pasado debido a un accidente laboral. Se levantaron un día para ir a trabajar y no volvieron, falleciendo ya fuere durante su jornada laboral o yendo o volviendo de la misma.

Esta semana el Ministerio de Trabajo ha publicado los datos provisionales de fallecidos por siniestros laborales durante el ejercicio pasado. La nota positiva que dejan dichos datos es que el índice de accidentes descendió respecto al año pasado, registrando un 17% menos de muertos en el trabajo que en 2022. Simbólicamente y a falta de la revisión final de los datos, que por metodología suele implicar añadir algún caso más a la estadística definitiva, España ha bajado por primera vez en un lustro de los dos fallecidos cada día en el trabajo.

"Este descenso no es suficiente y urge llevar a cabo actuaciones inmediatas para poner fin a esta situación", reclaman desde UGT. La nota negativa es que el dato de 2023 no es el más bajo de la estadística y que el goteo no víctimas mortales no cesa. Tampoco este 2024. Hace unos días un trabajador de una obra de asfaltado de una carretera de Polinyà (Vallès Occidental) moría tras ser atropellado por una máquina compactadora. En los últimos 30 años más de 30.000 personas han perdido la vida debido a siniestros laborales en España. Concretamente, entre 1994 y 2023 la autoridad laboral ha registrado un total de 31.429 fallecidos.

La construcción es el segundo sector más peligroso y dónde más personas fallecen, proporcionalmente, cada año. Según los datos del 2023, un peón de obra tiene cinco veces más posibilidades de morir en el trabajo que un empleado del sector servicios. Si bien el sector más peligroso fue, un año más, el campo, que llena ahora carreteras y centros de ciudad con sus tractoradas. Allí es casi seis veces más probable morir durante la jornada laboral que en los servicios o más del doble que en la industria.

Los accidentes que acaban causando fallecidos son una minoría en España sobre el total que se registran. Según los datos oficiales, en 2023 hubo un total de 624.911 siniestros que se computaron porque la víctima acabó causando baja. La cifra es un 1,1% inferior a la del año anterior, si bien desde los sindicatos alertan de un cierto sesgo de las estadísticas.

Desde CCOO apuntan a que el descenso general se debe, fundamentalmente, a la enorme disminución de la notificación en las actividades sanitarias y de servicios sociales. Provocada esta porque en 2022 los casos de covid en esos sectores todavía computaban como accidente de trabajo y durante los primeros meses de ese año hubo un repunte debido a la variante ómicron.

"Si se descontaran los casos de COVID-19 de la comparativa entre 2022 y 2023, nos encontraríamos con un aumento de los accidentes de trabajo con baja tanto en términos absolutos como en índices de incidencia. De hecho, hay ya un buen número de secciones de actividad en los que se aprecian incrementos en sus índices de incidencia: comercio al por mayor y menor (3,5%), suministro de agua, saneamiento y gestión de residuos (3,4%), hostelería (2,1%) e industria manufacturera (2%). Mucho nos tememos que si no se produce una mejora significativa de las condiciones de trabajo, el año 2024 puede experimentar un nuevo repunte de la siniestralidad", divulgaron desde el sindicato en un comunicado.

Suben los accidentes en carretera

Otro elemento negativo de la estadística de 2023 es que los accidentes 'in itinere', es decir, en desplazamiento desde o hacia el puesto de trabajo, han aumentado. Concretamente un 7,3% respecto al ejercicio anterior, sumando un total de 85.327 siniestros. El trabajo sigue siendo el principal motivo por el que se desplazan los catalanes por las carreteras. Según el último informe del Ctesc sobre esta cuestión, uno de cada tres trayectos realizados cada día en las carreteras catalanas son por motivos laborales y la distancia recorrida durante los mismos se ha disparado en los últimos 30 años.

El Gobierno de coalición ha decidido abordar en esta legislatura mejoras en el sistema de prevención de riesgos laborales. Durante los últimos cuatro años apenas modificó la normativa para obligar a las empresas a tener un mayor control de los riesgos en casos de temperaturas extremas. Y ahora pretende abordar una actualización completa de la ley de prevención de riesgos, con el objetivo de aumentar la atención a los riesgos psico sociales -disparados los siniestros de este tipo durante los últimos años- y de incrementar la perspectiva de género. Y es que una de las críticas que sostienen desde los sindicatos es la infra detección de contingencias como profesionales en aquellos sectores mayoritariamente ocupadas por mujeres.