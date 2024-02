La Unió Llauradora cifra en 800 asociados su participación en la protesta agraria de Madrid

La Unió Llauradora i Ramadera ha cifrado en 800 asociados, procedentes de diversos puntos de la Comunitat Valenciana, los que participan hoy en Madrid en la tractorada convocada por la organización estatal Unión de Uniones y que finalizará en las puertas del Ministerio de Agricultura.

La expedición valenciana salió en autobús, aunque también se desplazaron algunos tractores este martes desde la comarca de Utiel-Requena para reivindicar medidas "reales y eficaces" para el sector, según ha informado la organización agraria en un comunicado.

Motivos

A la movilización de este miércoles en Madrid, que se celebrará bajo el lema '#NosSobranLosMotivos', se prevé la asistencia de cerca de 1.000 tractores y 100 autobuses procedentes de toda España. El objetivo es denunciar la "crítica" situación que viven los agricultores y ganaderos debido a las malas cosechas y los altos costes de producción.

Protesta agraria en Madrid, hoy, a su paso por el 'pirulí' de TVE / Efe

Esta es la quinta acción de protesta en la que participa La Unió en las últimas semanas tras los actos en Caudete de las Fuentes, las manifestaciones en el Puerto de Castelló y las tres tractoradas simúltaneas en la provincia de Alicante --San Isidro, Villena y Planes--.

Protesta en València

Tras la tractorada de Madrid, mañana está prevista otra acción de protesta conjunta en el puerto de València, donde instarán a la presidenta de la Autoridad Portuaria de Valencia, Mar Chao, a retirar las bonificaciones a los cítricos importados.

La organización agraria no descarta continuar con la campaña de protestas si las administraciones "no reaccionan en el transcurso de los próximos días". "No queremos anuncios vacíos que abordan los problemas de una manera superficial y no sirven para la magnitud de la crisis que atraviesa el sector productor", ha defendido.

Peris

Por ello, el secretario general de La Unió, Carles Peris, ha criticado que la Ley de la Cadena Alimentaria "no cumple con uno de sus principales objetivos como es el de que el precio que perciban los agricultores y ganaderos por sus productos compense al menos sus costes productivos"