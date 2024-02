Telefónica se abre a comprar rivales en España tras la fusión de Orange y MásMóvil

Telefónica se abre a explorar compras en el mercado español gracias al nuevo escenario que abrirá la fusión de Orange y MásMóvil. La unión de las dos telecos, autorizada ya por la Comisión Europea y a la espera del visto bueno del Gobierno, creará el nuevo líder del mercado español por número de clientes, desbancando a la propia Telefónica. Un cambio sustancial que, según Telefónica, empuja a las autoridades españolas a levantar las restricciones comerciales y obligaciones especiales que aún arrastra el grupo como antiguo monopolio público del sector.

“Lo que dio lugar a la regulación para Telefónica ya no existe. Telefónica ya no es un monopolio, no es el operador incumbente y va a cerrar su red de cobre. Ha llegado el momento de desregularnos. No necesitamos que nadie nos proteja, pero pedimos que nos desregulen para poder competir”, ha sentenciado el presidente del grupo, José María Álvarez-Pallete, en un encuentro con medios de comunicación con motivo de la presentación de los resultados financieros anuales.

Telefónica ha arrastrado durante años obligaciones de ofrecer sus infraestructuras a sus rivales, la restricción a lanzar ofertas comerciales a que fueran replicables por sus competidores, estaba forzada a compartir los contenidos audiovisuales premium… Algunas de esas regulaciones especiales se han ido levantando o están en vías de hacerlo, pero la compañía pide el levantamiento de todos los condicionantes para competir en igualdad de condiciones en un mercado español que se está reconfigurando con los movimientos accionariales entre sus rivales y para poder emprender sin limitaciones también operaciones corporativas.

“Con la fusión Orange-MásMóvil se abre un escenario nuevo porque Telefónica deja de ser líder en el negocio minorista, lo que debería resultar en una desregulación y que sean posibles cosas que hasta ahora habrían sido escrutadas”, ha apuntado el consejero delegado de la compañía, Ángel Vilá, en referencia a posibles operaciones corporativas en el mercado español. Preguntado por la posibilidad de que entre las operaciones explorables esté la adquisición de Avatel, un operador volcado en zonas rurales y que ha crecido con fuerza en los últimos años, Vilá ha eludido confirmar el interés del grupo y ha dicho que es una teleco “muy interesante”, “atractiva” y un “actor relevante de mercado”.

El mercado español “entra en una nueva fase competitiva”, ha subrayado Álvarez-Pallete, porque todo cambia porque la fusión Orange-MásMóvil “culmina un proceso de regulación asimétrica concebida para que el líder perdiera cuota de mercado. Pues objetivo cumplido”. Perdida la condición de mayor teleco por número de clientes, “ha llegado el momento de que nos dejen competir” en igualdad de condiciones con el resto de telecos.