Vivienda ‘topará’ el precio de alquiler con los datos de la declaración de la renta

El Ministerio de Vivienda presenta el índice de referencia de precios del alquiler. Este nuevo mecanismo de control de precios de arrendamiento ve la luz nueve meses después de la aprobación en el Congreso de los Diputados de la Ley de Vivienda, la primera normativa de la democracia que regula el mercado residencial. Este nuevo índice, que se publicará en la jornada de hoy y entrará en vigor pasados diez días, topará el precio máximo de los contratos de alquiler en zonas que sean declaradas tensionadas.

Este indicador afectará a grandes tenedores (caseros con más de cinco o diez inmuebles dependiendo la comunidad autónoma) o a viviendas que lleven fuera del mercado de arrendamiento como vivienda habitual en los últimos cinco años, como por ejemplo viviendas turísticas que vuelvan al residencial tradicional.

Para elaborar el índice de referencia de precios de alquiler ha contado con la base de datos de la Declaración de la Renta de más dos millones y medio de caseros, además de datos de la Agencia Tributaria, Catastro, Instituto Nacional de Estadística (INE), Banco de España y Registradores. En la elaboración participaron también miembros de la Asociación Española del Valor (AEV), el Colegio General de Economistas, Presidencia del Gobierno y técnicos de la Generalitat de Cataluña y el propio Ministerio de Vivienda.

David Lucas, secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, durante la presentación del nuevo índice de referencia de precios del alquiler / MIVAU

El índice está elaborado solo teniendo en cuenta los datos de personas físicas, no jurídicas. Es decir, la base metodológica no tiene en cuenta los precios a los que alquilan las empresas, una figura utilizada comúnmente por los grandes caseros. Desde el Ministerio de Vivienda matizan que el porcentaje de grandes tenedores es muy pequeño en comparación con la totalidad del parque, entre el 5% y el 15% de todos los contratos, por lo que su inclusión no influiría en la muestra.

Además, el nuevo indicador tendrá un decalaje de hasta dos años. ¿Por qué? Los datos tributarios de un ejercicio fiscal son presentados por los ciudadanos hasta seis meses más tarde, momento en el que se acaba trasladando al índice. En el caso de la situación actual, el precio de los alquileres de 2023 no se verá reflejado hasta el último trimestre de 2024. Es decir, hasta el mes de septiembre los datos disponibles podrían seguir siendo los de dos años atrás.

¿Qué es una zona tensionada?

Una zona podrá ser declarada tensionada siempre y cuando el coste medio del alquiler suponga más del 30% sobre los ingresos medios de los hogares de la zona o si los precios han subido más de un 3% por encima del índice de precios al consumo (IPC) en los últimos cinco años. Por el momento, solo Cataluña ha comenzado los trámites para aplicar la medida, aunque también Navarra y Asturias han mostrado su interés en aplicarlo al Ministerio de Vivienda.

El Gobierno de la Generalitat incluyó 140 ciudades y pueblos catalanes, en los que viven 6,2 millones de personas, el 80,6% de la población de la comunidad, en su lista de municipios con precios del alquiler tensionados. La mayor parte de estos municipios se concentran en Barcelona, su área metropolitana y las ciudades más grandes de las comarcas del Vallès.