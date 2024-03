Los fraudes al seguro por la climatología se han disparado en la Comunitat Valenciana en la última década

Los efectos del cambio climático son cada vez más visibles. Temperaturas más altas, sequías extremas o precipitaciones que -aunque sean más escasas suelen ser más virulentas- han dejado de ser una excepción para convertirse cada vez más en una normalidad en territorios como España. Un hecho que ha provocado que los siniestros vinculados con los fenómenos climáticos -lluvia, viento, pedrisco...- se hayan incrementado y, con ello, también unos fraudes al seguro cuya evolución de casos en la Comunitat Valenciana se ha disparado por encima del 600 % en la última década.

Es lo que refleja el 'XI Mapa AXA del Fraude en España' dado a conocer esta semana por la firma aseguradora, que destaca que este tipo de delitos han pasado de representar en 2013 únicamente el 1,9 % del total de casos a nivel nacional a alcanzar el pasado año el 9 %, convirtiéndose así "en un desafío para todo el sector". No obstante, como refleja el documento, este reto es especialmente significativo para la costa mediterránea del país, especialmente para una autonomía valenciana que es el único territorio con todas sus provincias con aumentos de este tipo de fraudes por encima del 600 %. En concreto, Valencia ha visto cómo el aumento de casos se situaba entre ese 600 % y el 800 %, mientras que Castellón y Alicante son dos de las únicas siete provincias -junto a Huesca, Tarragona, Segovia, Murcia y Cuenca- cuyos ascensos han sido superiores al 800 % en la última década.

En este escenario, más de la mitad -un 50,82 %- de los fraudes vinculados a siniestros por causa meteorológica en 2023 estaban ligados a las consecuencias de las fuertes lluvias, seguidos en esta naturaleza de los casos por el viento (37,8 %) y los pedriscos-nieve (11,39 %).

Un coche atrapado por un árbol caído en un temporal en València. / Miguel ángel Montesinos

Fuera de los primeros puestos

A pesar de este incremento considerable, la tasa media de fraude al seguro -en los que en más de la mitad de los sucesos, apunta el informe, se intentan introducir daños que no tienen que ver con los siniestros reales- que ha anotado la Comunitat Valenciana no la ha situado en estos diez años entre los tres primeros territorios de España con mayor porcentaje. No en vano, desde 2017, es Melilla el enclave autonómico que ha liderado esta estadística -con un máximo del 18,4 % en ese fraude al seguro en 2022-, siendo acompañada por Navarra y Andalucía en el ránking del pasado año. Eso sí, por provincias, Alicante sí que aparece como la décima con mayor tasa de fraude, con un 2,59 %.

Este hecho hace que la autonomía valenciana tampoco aparezca entre los lugares en los que menor tasa de fraude ha habido en la última década. Sin ir más lejos, en 2023 fue Madrid la que registró el menor porcentaje en este registro, con un 0,9 %, seguida por el valor de Ceuta -que era el peor territorio en este baremo en 2013- y Castilla-La Mancha, estos dos últimos ya por encima del 1 %.

Pero más allá de autonomías, el informe remarca que este contexto al alza se explica, en parte, "por la inversión del sector y por el desarrollo de nuevas y más eficaces herramientas y tecnologías de detección", a los que se suma que en momentos de baches económicos "han podido incrementarse el número de personas que se han visto tentadas de defraudar al seguro".