Juan Roig: “Tener beneficios es bueno”

El presidente de Mercadona, Juan Roig, ha reconocido sin ambages, después de un año histórico para la compañía, en la que ha logrado unos beneficios netos récordde 1.009 millones de euros, un 40% más que el año anterior, que “tener beneficios es bueno y me siento orgulloso de pagar impuestos”. Y lo ha justificado. En su opinión, ganar dinero “es una cosa muy buena para la sociedad. Si el principal objetivo de la vida fuera comer no sería bueno; pues pasa lo mismo pasa con los beneficios de las empresas. Hay que pagar muy bien a los trabajadores, a los proveedores y a la sociedad. Y si no se logran beneficios eso no se puede hacer”, explica.

Según el presidente de Mercadona, “el bienestar de la sociedad dependerá del número de empresarios honrados que existan. Cuanto mayor es el beneficio compartido mejor para España y Portugal”, agrega tras explicar que la compañía de distribución líder en España ha pagado en tributos 2.600 millones durante 2023, de los que 341 millones corresponden al de Sociedades, del que Mercadona aplicado un tipo efectivo de 23,3%. Destina 915 millones al pago de tributos a la Seguridad Social, 595 a IRPF, 487 en concepto de IVA y 180, a la Seguridad Social de los trabajadores. Mercadona genera el 3,6% del empleo de toda España y el 2,10% de PIB. Compra el 85% de los productos que vende en sus estanterías en España y Portugal.

Juan Roig, con parte de su equipo de dirección / J.M.LÓPEZ

“Los agricultores tienen que ganar dinero”

Según Roig, quien se define como hijo de agricultores, sostiene que España y Portugal “se están jugando la agricultura, la pesca y la alimentación del futuro con la nueva PAC”. Al hilo de las protestas en toda Europa por la pérdida de rentabilidad del sector primario, el dirigente de la cadena valenciana de supermercados reconoce que “los agricultores trabajan mucho y deben trabajar mucho porque somos la huerta de Europa. Y tienen que ganar dinero.

En eso tienen razón, puntualiza tras recomendar el libro de ‘La venganza del campo’, de Manuel Pimentel. “Sobre el incremento de los precios en origen, el agricultor no va a trabajar si pierde dinero. Se venden muy baratos algunos productos”, reconoce.

“Si los proveedores no ganan dinero no nos sirven”

Al hilo de las marcas blancas, Roig destaca que “Mercadona tiene productos que fabrica alguien. Tenemos productos que tengan la mayor relación calidad-precio. Los que no nos entienden no los compramos. Y si los proveedores no ganan dinero no nos sirven”, asegura Roig.

“Decisiones impopulares y molestas”

Según Roig, desde 2016 la compañía ha tomado “decisiones impopulares y molestas” porque ha cambiado de ubicación 400 tiendas. “Eso al cliente le viene mal. Hemos cerrado 300 establecimientos porque eran pequeños, tenían mala accesibilidad en coche o no podrían acoger las nuevas secciones del llamado modelo de ‘Tienda 8’”.

Mercadona ha invertido 10.000 millones para transformar sus tiendas entre 2016 y 2023. Durante el presente ejercicio, en España abrirán 45 tiendas y se cerrarán 50.

Proceso de digitalización

Respecto al proceso de digitalización, que dirige su hija Juana y representa solo el 2% de las ventas, la cadena de supermercados tiene claro que en la empresa “cada palo debe aguantar su vela. Es decir, cada almacén, cada colmena ha de ser rentable”, agrega. Mercadona online ya es rentable: gana 5 euros por cada servicio a domicilio. Y emplea a 6.800 trabajadores en toda su estructura.

Juan Roig, presidente de Mercadona, en la sede del centro de coinnovación de Paterna. / José Manuel López.

Portugal ya es rentable

En Portugal ha invertido 900 millones entre 2016 y 2023. Tiene 49 lonjas, ha abierto 10 tiendas en 2023 y tiene dos bloques logísticos. Por primera vez en cuatro años de negocio no ha perdido dinero y en 2024 prevé ganar dinero. La compañía cerró el año en el país luso con 1.403 millones frente a los 737 millones de ventas de 2022, gracias a sus 49 tiendas. Mientras, en 2024 esperan incrementar hasta los 1.900 millones con la apertura de 11 nuevas tiendas. Un país en el que ya han invertido 900 millones y tienen dos bloques logísticos, uno en construcción en Almeirim. "Tenemos que ser todavía más portugueses de lo que somos", ha señalado Roig. “Abrir en otro país es muy comunicado Roig.