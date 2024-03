NTT Data impulsa en València la innovación en Inteligencia Artificial con un plan de formación en tecnología de Microsoft

NTT Data, compañía especializada en servicios tecnológicos, refuerza su apuesta por la innovación y el talento en Inteligencia Artificial (IA) a través de un plan de formación especializada, en su hub de València. Esta iniciativa nace con el objetivo de ampliar las habilidades de un equipo multidisciplinario de cerca de 50 profesionales, combinando experiencia en IA y tecnologías de automatización. Un programa educativo de seis semanas para profundizar conocimientos sobre cómo aplicar los últimos avances en IA generativa a la hora de optimizar los procesos de negocio.

Este proyecto se complementa con una especialización en tecnologías de Microsoft, incluyendo Microsoft Power Platform, Azure OpenAI y los servicios cognitivos de Azure. Así, los participantes han tenido la oportunidad de aplicar sus conocimientos en 14 casos de uso reales, dirigidos a optimizar las operaciones de negocio de los clientes de NTT Data. El plan también incluye un programa de certificaciones oficiales de Microsoft, asegurando que los profesionales del hub no solo estén equipados con conocimientos prácticos sino también con el reconocimiento oficial de sus habilidades.

Esta colaboración entre NTT Datay Microsoft forma parte de una estrategia conjunta denominada “Responsible AI Innovation Center” (RAICC). La apuesta en este tipo de formación por ambas compañías muestra el interés en maximizar el impacto de la IA generativa con el objetivo de crecer de manera conjunta a través de experiencias e impulsar la transformación de las empresas para adoptar la IA a escala.

Además, NTT Data planea lanzar futuras ediciones de este programa, reafirmando su compromiso con el crecimiento continuo y la excelencia en el campo de la inteligencia artificial. Un esfuerzo que no solo consolida su papel en la Comunidad Valenciana con un centro de innovación en IA, sino que también posiciona el liderazgo de la compañía en la aplicación práctica de tecnologías avanzadas para el beneficio de sus clientes en todo el mundo.

“En NTT Data, creemos firmemente en el potencial de la IA para transformar los negocios. Con nuestro hub de Valencia, no solo estamos ofreciendo soluciones innovadoras a nuestros clientes, sino que también estamos invirtiendo en la formación y desarrollo de nuestro equipo”, destaca Francisco Carpe, responsable del Centro de Excelencia de Automatización y Low Code de NTT Data C. Valenciana y R. Murcia. “Esta iniciativa de formación en IA generativa y nuestras colaboraciones con líderes tecnológicos como Microsoft nos permiten mantenernos a la vanguardia de la tecnología, ofreciendo a nuestros clientes soluciones que no solo abordan sus necesidades actuales, sino que también los preparan para el futuro”.

Esta iniciativa también refleja el compromiso de la compañía por mantenerse a la vanguardia de la transformación digital, aportando soluciones pragmáticas y avanzadas a los desafíos empresariales de sus clientes. Desde su inauguración, el hub de IA de NTT Data en Valencia, ha operado como epicentro de la excelencia en inteligencia artificial, proporcionando servicios avanzados tanto a nivel local como internacional.

Por su parte, Antonio Budia, director de Partners de Microsoft en España, añade: “La colaboración entre Microsoft y NTT Data en este hub de formación, dentro de la iniciativa Responsible AI Innovation Center (RAIIC), es un ejemplo vivo de la apuesta por trabajar conjuntamente, y el compromiso compartido con el desarrollo de soluciones avanzadas y transformadoras de la mano de la inteligencia artificial”.