Cuerpo pide prudencia ante la posible fusión de BBVA y Sabadell y aboga por mantener la competitividad en el sector

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha mostrado prudencia ante la posible fusión entre BBVA y Banco Sabadell, una operación conocida a través de la confirmación de contactos entre ambas a través de una comunicación entregada a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), y ha abogado por mantener la situación competitiva del sector en caso de que fructifique. En declaraciones a la Agencia EFE, Cuerpo ha afirmado que es "importante" que el sector financiero tenga "una situación competitiva" después de esta operación si es que al final se produce.

"No solo hay que fundamentar y fomentar que el sector siga teniendo esos buenos niveles de rentabilidad y de solvencia", ha remarcado el titular de la cartera de Economía. En este sentido, ha remarcado que para ello existen los mecanismos necesarios, como el de la CNMV, que "velará para que esto así sea". Asimismo, ha explicado que el proceso "avanza por el canal de la CNMV" y se verá con el tiempo "el impacto" en la parte de los mercados y en el de la competencia, algo que es "fundamental". Cuerpo ha recordado que los datos y las cifras que se conocen estos días sobre el sector financiero "hablan de una rentabilidad elevada, de una solvencia y una liquidez en niveles entre los más altos de todo el continente europeo".

Otros actores del panorama político y empresarial también se han manifestado tras conocerse los contactos entre BBVA y Sabadell de fusionarse. Comisiones Obreras ha exigido garantías para las plantillas de ambas entidades bancarias. Así, especifican que en el acuerdo laboral se protejan las condiciones laborales de las dos plantillas, como las salidas voluntarias si se plantean excedentes, el proyecto de empresa con viabilidad futura o la preservación y mejora de las condiciones salariales y laborales de los empleados de las dos entidades bancarias. Los reguladores y supervisores deben de exigir las garantías suficientes para q este tipo de operaciones no agudicen aún más los problemas derivados de la concentración, exclusión y falta de competencia", han especificado en un comunicado.

El portavoz económico de Sumar en el Congreso, Carlos Martín, ha hecho un llamamiento al Ministerio de Economía, Comercio y Empresa y a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para impedir una posible fusión entre BBVA y Sabadell en su cuenta de X, antiguamente conocida como Twitter. "La concentración bancaria destruye empleo, ha sentenciado en un mensaje publicado. A su juicio, esta operación debería detenerse porque "se acumulan muchas pruebas del empeoramiento del servicio bancario y el aumento de su precio como resultado de la elevada concentración". Por último, Martín Urriza denuncia que la banca española "ha demostrado con sus prácticas estar dirigida por la codicia", en referencia a las cláusulas suelo, los intereses "de usura" en las tarjetas o la "imposibilidad de renovación o subrogación de las hipotecas.

El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, también se ha mostrado cauteloso ante la posible fusión entre ambos bancos. El jefe del Consell aseguró que no tenía "referencias" sobre los contactos entre ambas entidades. "No puedo ofrecer mucha valoración porque no tengo ninguna referencia sobre esta cuestión. En cualquier caso, lo que sí ofrecemos si esto ocurre es la sede, que sea en Alicante. Creo que si ocurren grandes referencias financieras y están trabajando ahí... pero tomadlo como una especie de ironía porque hay que ser muy respetuoso con las operaciones de 'corporate finance' de la envergadura que se anuncia", ha expresado Mazón. Por esta razón, ha preferido ser "cauteloso con noticias de este tipo".