El Santander sufre una filtración de datos personales de clientes y de todos sus empleados

Banco Santander ha informado sobre "un acceso no autorizado" a una base de datos de la entidad alojada en un proveedor. En el comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha explicado que, tras la investigación llevada a cabo, pueden confirmar que se ha accedido a información de clientes de sus filiales Santander Chile, España y Uruguay, así como de todos los empleados y algunos ex trabajadores del grupo. En el resto de mercados y negocios de la entidad, añaden, no hay datos de usuarios afectados.

Pese a este acceso no autorizado, Santander afirma que en dicha base de datos "no hay información transaccional ni credenciales de acceso o contraseñas de banca por internet que permitan operar con el banco". De esta manera, tanto las operaciones como los sistemas de la entidad bancaria "no están afectados" y los clientes pueden seguir operando con seguridad como hasta ahora. El banco está informando a sus clientes y empleados directamente afectados. "Hemos notificado oportunamente a reguladores y fuerzas de seguridad y continuaremos colaborando con ellos", explican en el comunicado.

A comienzos de marzo de este año, el grupo sufrió un error informático que hacía que apareciesen en muchos casos tanto los cobros como los ingresos por partida doble. El problema se extendió hasta las once de la mañana, pero no afectó al saldo de los clientes. “Nuestros equipos están trabajando en solucionar la incidencia. Se trata solo de un error de visualización. Tu saldo en cuenta es correcto. Tan pronto como esté corregido te avisaremos”, repetían desde el canal de respuestas del banco en España.