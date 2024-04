Internxt triunfa con servicios electrónicos en la red a prueba de ciberdelincuentes

La startup valenciana Internxt está triunfando con servicios en internet como el almacenamiento en la nube diseñados a prueba de ciberdelicuentes. Fundada y liderada por el emprendedor Fran Villalba, la empresa emergente desarrolla productos que salvaguardan la privacidad y seguridad de los usuarios. La compañía tecnológica, que tiene su sede en Marina de Empresas en València, cuenta con medio millón de usuarios (15.000 de ellos de pago) y ha sido invertida por Juan Roig (presidente de Mercadona) y por Telefónica. Villalba comenzó con el proyecto en Silicon Valley, pero pronto se dio cuenta de que no tenía sentido emprender desde cero en California y volvió a València para crecer. La compañía, que ha levantado 4 millones en rondas de financiación y está formada por 30 trabajadores, tiene una valoración de 40 millones.

Fran Villalba explica que aprendió a programar a los 13 años tras sufrir una lesión mientras jugaba al rugby. «Me rompí una pierna y fruto del aburrimiento comencé a aprender programación», asegura. A los 16 años compaginó sus estudios con un trabajo retribuido en una empresa informática en la que empezó cobrando 800 euros al mes. Sin dejar de trabajar, se fue a estudiar a la escuela de negocios de la universidad Erasmus en Rotterdam. Cuando acabó sus estudios en Países Bajos dio el salto al área de la Bahía de San Francisco en 2018. «Ahí ya tenía la idea de crear servicios en internet que respetaran la seguridad de los usuarios, pero San Francisco es muy caro para arrancar. Un piso de 40 metros cuadrados cuesta 3.000 euros y contratar a un desarrollador informático 10.000 euros. Decidí volver a València porque me estaba quedando sin dinero», confiesa.

Internxt Drive

En el año 2020 fundó Internxt. El primer servicio que lanzó fue Internxt Drive, una nube en la que se pueden almacenar todo tipo de archivos, pero a la que solo tienen acceso los usuarios. Internxt no se dedica a la venta de datos porque diseña sus servicios de forma que no puede acceder a ellos. «Empresas como Google o Apple ofrecen servicios de almacenamiento gratuitos porque el producto es el usuario. En Internxt los datos no se pueden ‘hackear’ porque no guardamos las claves de nuestros usuarios», subraya el fundador de la empresa tecnológica.

El modelo de negocio de Internxt está basado en el uso por suscripción. Ofrecen algunos servicios de forma gratuita y otros más completos de pago. «No hay una cantidad media por suscriptor. Algunos clientes abonan 10 euros y otros 10.000 euros», detalla. El emprendedor incide en que ahora mismo no necesita regresar a Estados Unidos para crecer «Lo bueno de València es que es una ciudad barata y podemos trabajar para todo el mundo. Nuestro mercado principal es Estados Unidos», destaca Fran Villalba.

La empresa también ha desarrollado servicios de correo (Internxt Mail), de videollamadas (Internxt Meet) y de conexiones VPN(redes virtuales privadas).