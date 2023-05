ESIC Business & Marketing School y BBVA han celebrado la tercera edición del ‘Hackathon BBVA & ESIC: Beyond Barriers’, un proyecto que tiene como desafío que universitarios, estudiantes de postgrado y jóvenes profesionales puedan presentar proyectos innovadores y disruptivos en el ámbito de la sostenibilidad.

Cómo incentivar la transición sostenible en las pymes y cómo potenciar el ahorro a través de instrumentos de inversión socialmente responsables han sido los dos retos a los que se han enfrentado los participantes en esta edición

En esta ocasión se han otorgado diferentes distinciones como ha sido a los participantes más proactivos. El equipo Futurist ha sido galardonado con la mención, formado por Clara Lerma, María Almansa Moreno y Liliana Ramírez, el equipo Dalton también ha sido galardonado con dicha mención, formado por Alejandro Morell, Gloria Fernández, Montxo Marco y Javier Hernández.

En el primer reto han sido cuatro los equipos finalistas: El equipo ENIA, BEMBA4YOU, EQUIPO PYMENTON y FLORES. Finalmente el equipo llamado ENIA, formado por Irene López, Ana Seguí, Natalia Zuluaga y Eduardo Valdivia se ha alzado con el primer puesto que plantea la creación de una plataforma de networking para empresas clientes de BBVA con interés por la sostenibilidad, que favorezca su interacción, las transacciones comerciales, la innovación y la generación de nuevos modelos de negocio sostenibles, situando a BBVA como el agente central e impulsor de una transición sostenible en España.

En el segundo reto los finalistas han sido tres equipos: ZEBBVRA, EQUITY FINANCE y ALBACETE BALOMPIÉ. Finalmente el equipo ZEBBVRA formado por Christian Kelle, David Barrera, Sara Muñoz, Fran Jover y Stefano Manfredi es el que se ha conseguido el primer premio, su propuesta se basa crear un fondo de inversión para apoyar a empresas denominadas “Zebra”, cuyo modelo de negocio tendrá que estar alineado con los ODS. Para que una empresa pueda ser incluida en la cartera de este fondo deberá acreditar solvencia y rentabilidad financiera para minimizar el riesgo del inversor. Propone continuar con el desarrollo impulsado por BBVA en sus prácticas sostenibles.

250 participantes guiados por más de 50 coaches

Los 250 participantes de ‘Hackathon BBVA & ESIC: Beyond Barrier’ han estado en todo momento apoyados por más de 50 coaches a la hora de preparar los proyectos. De hecho, esta incorporaba como innovación la mención al mejor coach, otorgada a David Muñoz Tirado.

“Me ha sorprendido la cantidad de coach que han estado asesorándonos y todos sus consejos han sido muy gratificantes”, afirma Ana Seguí, estudiante del Máster en Marketing Digital de la Business Schools. Carlos Becerra alumno de ESIC destacó aquello que aporta participar en este tipo de actividades: “El trabajo bajo presión, salir de la zona de confort y estar en contacto con un reto empresarial real son grandes aspectos que aporta participar en Hackathon”.

Un gran objetivo: crear mejores personas

La intensa jornada del Hackathon BBVA & ESIC: Beyond Barriers comenzó con la apertura por parte de Agustín Carrilero, Director del Campus de ESIC en la Comunidad Valenciana, y David Conde, Director Territorial Este de BBVA. Carrilero destacó la misión de ESIC de transformar personas para crear un mundo mejor: “Este es un proyecto que trabaja de forma intensa el desarrollo de soft skills o habilidades profesionales que potencian la empleabilidad, y lo hace con un reto empresarial real y qué además se enlaza con los objetivos de desarrollo sostenible”. Por su parte Conde, reafirmó el compromiso de BBVA con la sostenibilidad: “BBVA tiene el objetivo público de movilizar 300 mil millones de euros antes de 2025 para acompañar a nuestros clientes en la transición a un futuro más verde y más inclusivo, y las pymes y la inversión socialmente responsable son palancas poderosas para aumentar la velocidad de esta transición”.

Dos mesas redondas para profundizar en los retos

la inspiración y unión del mundo docente y empresarial, vino de la mano de los componentes de dos mesas redondas, las cuales se adentraron en profundidad en sendos retos. La primera de ellas abordó los desafíos de BBVA para conseguir fomentar una transición verde entre las pymes y estuvo formada por Klaus Ulrich, moderador y director of the Business Administration Degree ESIC Valencia; Juana María Rivera, profesora titular UJI; Victoria Majadas, socia fundadora de Smart to People; Elías Gómez, Senior Manager Energía y Sostenibilidad en BBVA; y Gemma Pons, CEO de Gestión Inteligente de Conflictos. Gemma Pons fue la encargada de cerrar la mesa con una cita muy motivadora: “Vosotros tenéis el poder del cambio, el poder de crear las mejores empresas para el mundo y eso es la sostenibilidad”.

En paralelo tenía lugar la mesa redonda del segundo reto, dando soluciones a cómo potenciar el ahorro a través de instrumentos socialmente responsables. En ella participaron Carla Martínez Climent, moderadora, docente e investigadora en ESIC; María Jesús Muñoz, Catedrática de Economía Financiera y Contabilidad de la UJI; Juan Antonio Sánchez Quintana, Responsable de Dirección Comercial BBVA Asset Management para Banca Personal y Particulares España; Isabel Gimenez Zuriaga, Directora General de la fundación de estudios bursátiles y financieros, y Jesús María González, Presidente de la asociación ASPANION (Asociación de niños con cáncer). Juan Antonio Sánchez Quintana, reflejó la importancia desde la banca de la sostenibilidad: “Todo el tipo de medidas relacionadas con la sostenibilidad han venido para quedarse porque son necesarias. Además, está demostrado que invertir de forma socialmente responsable minimiza el riesgo”.

Un gran broche final

Los participantes estuvieron trabajando durante casi dos horas con sus coaches, para después participar en un gran after work. Antes de conocer a los ganadores, se realizaron dos conferencias de competencias de mano de grandes profesionales.

La primera sobre resiliencia y adaptación al cambio corrió a cargo de David Casinos, coach motivacional y exdeportista paralímpico. “Da igual que nadie crea en ti, lo importante es que tú creas en ti”, afirma el ponente.

María Pina, CEO Basket Institution, exjugadora profesional de baloncesto e internacional con la selección española, dio una ponencia sobre el liderazgo. Quien resaltó la importancia de trabajar desde uno mismo en el liderazgo: “Todo empieza desde el autoconocimiento, tenemos que autodefinirnos para trabajar nuestro liderazgo”.

María Guijarro, Directora de Investigación e Innovación Docente del Campus de ESIC Valencia, ha comentado las ganas con las que la institución se han enfrentado a este Hackathon por la gran novedad de acercar la inversión y financiación responsable y sostenible. “Era un Hackathon con gran complejidad y estamos muy satisfechos con todos los equipos que han participado. Además, ya estamos pensado en el Hackathon del año que viene”, ha señalado Guijarro.