Los reyes de España, Felipe VI y Letizia, presidieron la ceremonia de entrega de las becas de posgrado en el extranjero de la Fundación «la Caixa», otorgadas a los 100 universitarios seleccionados en la convocatoria de 2022. Cinco de ellos son estudiantes valencianos.

Se trata de la 41.ª edición del programa de Becas de la entidad, que tiene por objetivo el fomento del talento de los estudiantes más sobresalientes mediante la ampliación de su formación en algunas de las mejores universidades del mundo. El acto, celebrado en CaixaForum Madrid, también contó con la asistencia de la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño; el ministro de Universidades, Joan Subirats; y del vicepresidente de la Fundación «la Caixa», Juan José López Burniol.

«El compromiso con la formación de excelencia de los jóvenes es una de las líneas de actuación más emblemáticas y consolidadas de la Fundación ‘la Caixa’. Estamos convencidos de que el avance del conocimiento constituye una de las vías más eficaces para el cumplimiento de nuestra misión: construir una sociedad más justa y más próspera, especialmente para quienes más lo necesitan», remarcó el vicepresidente de la Fundación ‘la Caixa’, Juan José López Burniol.

En representación del colectivo de becarios de la Fundación «la Caixa», la profesora de Ciencias Biomédicas e investigadora del Grupo de Ingeniería de Materiales (GEMAT) del Instituto Químico de Sarrià (Barcelona), Núria Oliva, se dirigió a los asistentes: «Hace 12 años estaba sentada en el mismo sitio que vosotros, a punto de irme a los Estados Unidos. Aquella oportunidad me permitió potenciar mi pasión por la investigación sobre el cáncer de mama, trabajar en el desarrollo de nuevos tratamientos basados en nanotecnología y biomateriales, y posteriormente formar mi propio grupo de investigación. Ahora, 12 años después, he podido volver a casa con todo el bagaje acumulado y lo hago otra vez con una beca de la Fundación ‘la Caixa’, en este caso una beca Junior Leader para realizar un posdoctorado en mi ciudad. Nada de todo lo que he conseguido en mi carrera científica habría sido posible sin estas becas y, por ello, como antigua becaria y como becaria de nuevo, os animo a disfrutar y a aprovechar esta gran oportunidad».

Los becarios valencianos seleccionados por la Fundación «la Caixa» son César Fuster Llamazares, que cursa un doctorado en Políticas en la Universiad de Oxford; Carmen Gray Puente, con un máster en Bellas Artes en el Goldsmiths College de la Universidad de Londres: Teresa Mondría Terol, que estudia un máster en Métodos Cuantitativos en las Ciencias Sociales en la Universidad de Columbia; Susana Pérez Vázquez, que cursa un máster en Acción Humanitaria Internacional en la Universidad de Varsovia; y María Úbeda Morales, con un máster en Museos y Cultura Digital en el Pratt Institute.