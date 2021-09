La mujer que transporta la vacuna de la covid

A Tipsa el covid les sorprendió materializando su apuesta por el sector farmacéutico. La empresa de mensajería ya había consolidado una red de transporte y almacenaje capacitada para mantener la cadena de frío hasta la entrega. Además, estaba rematando la construcción del nuevo hub central en la localidad madrileña de San Fernando de Henares, que inicia en 2018 e inaugura en septiembre de 2020, con una nave de temperatura controlada de 5.000 metros cuadrados. Estos factores contribuyeron a que la compañía fuese elegida para distribuir los primeros envíos de la vacuna contra el coronavirus y, en este tiempo, ha repartido tres de las cuatro vacunas que se suministran en España. «No hemos parado», asegura Marisa Camacho, fundadora y consejera delegada. Y aunque se muestra satisfecha por haber podido adaptarse rápidamente y dar respuesta a las necesidades de la sociedad, reconoce que no ha sido plato de buen gusto. «El servicio farma lo queríamos utilizar a largo plazo para dar servicio a los laboratorios en un contexto de normalidad, no para una pandemia», lamenta.

Aunque fuese de forma accidental, Tipsa estaba bien posicionada cuando sobrevino la actual crisis. Sin embargo, ni este acondicionamiento ni una trayectoria profesional de 30 años habían preparado a Marisa Camacho para una situación tan retadora. «No hay ningún periodo que sea comparable. Nadie podía imaginar un panorama como el que hemos vivido, tanto en lo sanitario como en lo empresarial», manifiesta. Porque a la exigencia de entregar millones de vacunas se sumó el auge del comercio electrónico, que registró un repunte superior al 70% en el confinamiento y que ahora, según estima la compañía de transporte, crece a un ritmo del 25%. El desafío de atender a ambas demandas precisó de un avance tecnológico «muy importante» que, en palabras de Camacho, Tipsa ya había abordado con anterioridad.

Este foco en la innovación ha sido clave para que la empresa crezca de forma sostenida a doble dígito al menos desde 2017. Y acompaña a su fundadora desde sus inicios como emprendedora: «Empecé de cero ofreciendo un servicio para el que había demanda pero estaba muy poco profesionalizado». Un salto que dio guiándose por el instinto y el convencimiento de que «todo lo que se compra y se vende se tiene que transportar». «Me parece un argumento más que suficiente para montar una empresa», apunta. No se amedrentó por venir de una inmobiliaria y no tener experiencia previa en logística, y tampoco por incorporarse en un ámbito «muy masculino» -solo el 19% de los trabajadores son mujeres, según datos de la Comisión Europea-. «Nunca me he sentido fuera del sector por ser una mujer», afirma Camacho quien, pese a su vivencia positiva, promueve de forma activa la igualdad y la inclusión en su empresa y colabora en foros como el de Woman’s Week.

En este contexto puso a andar en Madrid, hace casi tres décadas, su primer negocio de transporte de mercancías. «Monté una empresa local muy chiquitita; una mensajería. Luego junté a profesionales que ya tenían empresas pequeñas», relata Marisa Camacho. De ese germen surge Tipsa en 2001, aglutinando seis firmas regionales de paquetería y operando como una red. En la actualidad integra 13 hubs y más de 300 agencias en España, Portugal y Andorra. El tránsito desde la pequeña mensajería hasta el presente ha sido fruto de «esfuerzo, mérito y sacrificio personal», explica la directiva. Cuando hace referencia a lo que ha tenido que «dejar atrás» menciona a la familia y, especialmente «a mis hijas, porque he tenido que estar fuera mucho tiempo». Sin embargo asegura que no se arrepiente «en absoluto» porque luego les ha compensado: «Los sábados y los domingos los he dedicado ampliamente a ellos».

Grande, digital, sostenible

En 2019 desechó el camino de la empresa familiar para asegurar la continuidad del negocio y se abrió paso al desarrollo internacional de Tipsa al dar entrada en su capital a GeoPost/DPD (socio mayoritario de SEUR). «La concentración para mí es imprescindible y las empresas hay que hacerlas grandes», subraya Camacho. En este proceso, la compañía está apostando por la transformación digital, que en el caso de la optimización de rutas espera completar en el último trimestre de 2021. También está haciendo esfuerzos por ser más sostenible. Bajo el paraguas de un proyecto llamado EcoTipsa han abordado «la electrificación de la flota de última milla», aporta la directiva, que aprovecha para reclamar más ayuda de las marcas de coches en la tarea de renovar los vehículos.

Una lista de retos que Marisa Camacho afronta con motivación y, también, con responsabilidad. «Hay que cumplirlos», aduce, poniendo de manifiesto las ganas que tiene por seguir al frente de la compañía. «De momento no estoy cansada. Igual algún día falto por la tarde, pero los demás días, tiraré», asegura entre risas. Porque, según comenta, «todavía me queda tiempo para, lo poquito que sé, enseñárselo a las nuevas generaciones». Y aunque ya se haya establecido que la transmisión de poderes en la organización no va a ser un tema de familia, sigue encontrando razones para apelar a la genética: «Esto se lleva en la sangre. Cuando dicen que el transporte tira, debe ser verdad».