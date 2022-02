La victoria y los matices

Vamos en la dirección correcta. El trabajo cohesionado, el recurso a evidencias científicas y argumentos técnicos, la perseverancia, la unión en torno a Intercitrus, el buen hacer político y técnico del Ministerio de Agricultura y el apoyo de la Generalitat nos ha llevado a lograr un hito hace bien poco inimaginable. El ‘cold treatment’ para la naranja importada de países con presencia de ‘falsa polilla’ será (esperemos que en breve) un hecho. La Ciencia, esa que la EFSA (La Autoridad Europea en Seguridad Alimentaria) suele escribir con mayúsculas, había evidenciado ya antes y en multitud de ocasiones las carencias de la política europea en sanidad vegetal. La EFSA lo volvió a hacer, esta vez, a la hora de evaluar los riesgos del ‘enfoque de sistemas’ aplicado por Sudáfrica para prevenir la entrada de la ‘falsa polilla’. Y sacó los colores, de nuevo, a la Comisión porque su análisis confirmó lo que ya decía el altísimo número de interceptaciones portuarias registradas en los últimos años por esta plaga. Pero la razón no había sido suficiente hasta el momento. Por encima de ella se habían situado intereses de tipo geopolítico y sobre todo, comerciales. La unidad de acción para presionar como un verdadero lobby, para incidir con nuestra verdad, con la verdad, es lo que ha marcado la diferencia. Podemos entrar en los matices. Los análisis críticos y razonados son constructivos. Pero la política es «el arte de lo posible», de lo razonable, añadiría yo enmendando la cita atribuida a Maquiavelo pero también a Aristóteles o a Winston Churchill. Excluir a las mandarinas o a los pomelos de este tratamiento no tiene fundamento científico pero lograr imponerlo para las naranjas suponía –vista la oposición de algunas potencias europeas- empezar a andar y, probablemente, lograr a corto plazo la victoria más razonable. Pero no apartemos la vista de las interceptaciones de organismos nocivos en cítricos, que seguirán repitiéndose. La norma establece ausencia de plaga. Riesgo fitosanitario y principio de precaución o cautela van de la mano. Intercitrus, una vez logrados los apoyos para que se apruebe oficialmente la única medida eficaz para mitigar el riesgo de que la ‘falsa polilla’ viaje a la UE en las naranjas foráneas, seguirá trabajando para extender la medida a mandarinas y pomelos. Y no olvidemos que el tiempo pasa volando y que la campaña de importación de países con presencia de esta plaga está a la vuelta de 3-4 meses y los procedimientos deben implementarse a la exportación y a la importación (verificación y control).