Juan llau Médico 27 años

Brasil, China, Marruecos, Chile, Viena y un largo etcétera de viajes lleva a sus espaldas Maialen Aguinagalde, una joven vasca que, como ella misma reconoce, invierte «muchísimas horas en organizar viajes». «Me gusta mucho hacerlo, es la forma de asegurarme de que lo voy a disfrutar al máximo», asegura sobre un proceso que tiene medido al milímetro y en el que prioriza «que salga barato, pero a la vez disfrutar todo lo que puedo de la experiencia», ya sea sola o acompañada. El primer paso es «buscar ofertas y precios baratos en los vuelos» porque encontrar el lugar para dormir es más «fácil». Es un proceso que continúa mirando el alojamiento dependiendo de cómo sea el viaje. Booking, Airbnb o Hostelworld son algunas de las alternativas que usa habitualmente, pero también el ‘couchsurfing’ porque «es una muy buena oportunidad para conocer gente local y compartir experiencias comiendo en sus casas» o, a través de otra de sus funcionalidades, «para encontrar a alguien con quien dar una vuelta o salir de fiesta». Aguinagalde, además, remarca que ya en el destino utiliza plataformas y ‘apps’ –por «comodidad» y porque «me permiten organizar el viaje como a mí me gusta», destaca– para encontrar ‘tours’ gratuitos (GuruWalk), pagar sin que su banco le cobre comisión en cualquier país del mundo (Revolut), compartir gastos con sus acompañantes (Tricount) o llenar su botella de agua gracias a conocer las fuentes de una ciudad (Refill my bottle). «Al final, hacerlo todo por tu cuenta te permite vivir la experiencia mucho más al máximo que si te lo dan todo hecho. Para mí de esa forma perdería mucho la gracia», enfatiza.

«A mí lo que me gusta es mirarme yo todo el viaje y poder hacérmelo a medida». Con esas palabras define Ricardo Pla, profesor de secundaria en un colegio de Tarragona, la mayor ventaja de lo que considera que son viajes en los que buscar una «aventura». La mayor de ellas fue en la India y Nepal, una travesía que emprendió primero solo –aunque luego se le unió un amigo- y que se prolongó durante 35 días. Tras encontrar con meses de antelación los vuelos más baratos posibles a través de una plataforma como Skyscanner y planificar más o menos su ruta, Pla remarca cómo vivió un viaje en el que iba buscando «lo más barato» y en el que se le quedó grabado cómo un dueño de un hostal al que fue en la India se hizo su amigo y le invitó «a una casa de campo con sus amigos». «Comí con ellos, como uno más», añade el docente, que también remarca que al menos una vez al año le gusta, solo o con un amigo, «salir de ruta con mochila y tienda y hacer acampada libre». «Te da muchísima libertad», concluye.

Ponerte al volante y empezar un viaje planificado, pero siempre con la opción de poder hacer cambios sobre la marcha. Con esa posibilidad en forma de ventaja relata Juan Llau, un joven médico, uno de sus últimos viajes. En su caso, las rutas –que le han llevado a los Dolomitas italianos o a la Costa Azul francesa, entre otros destinos y que suelen prolongarse durante 15 días– las ha hecho a bordo de una furgoneta camperizada, un tipo de viaje que, como el mismo explica, «sale mucho más económico [lo cifra en alrededor de 800 euros] porque comes, cenas, desayunas y, evidentemente, no tienes que pagar alojamiento». Su historia y la de su pareja, con quien realiza cada trayecto, sigue un patrón similar. «Elegimos los destinos cogiendo ideas de blogs de gente que ha ido con autocaravanas o ‘camper’ por ahí y nos hayan gustado», explica sobre un proceso de elección en el que también tratan de tener siempre en cuenta escoger «un par de noches en un camping, en vez de dormir por ahí, para descansar» y que complementan con aplicaciones como Park4Night «muy útil y cómoda para buscar sitios donde parar». No en vano, como Llau explica, «ir con ‘camper’ me da mucha libertad a la hora de viajar y tiene ventajas tanto de flexibilidad como el poder estar durmiendo en sitios muy chulos con esa sensación de liberación».