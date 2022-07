Empresas ciegas y sordas

Sin la analítica de datos, las empresas están ciegas y sordas, d eambulando por la red como ciervos en una autopista». Así hablaba Geoffrey Moore sobre los datos y así comienzo yo mi artículo.

Descubrí la importancia de los datos poco después de haberme graduado, y decidí especializarme en big data para saber realmente cómo se podían resolver problemas con ellos. Con mi experiencia en Amazon Reino Unido, me di cuenta de que su uso para toma decisiones era inexistente en el 99% de las empresas. Muchas de ellas perdían dinero al no tener datos con los que contrastar. Investigué y encontré un modelo que no existía hasta la fecha, basado en seis variables que consiguen que las empresas sean rentables, escalables y consigan internacionalizarse sin riesgos en la toma de decisiones. Es aquí donde aposté por McReif, convirtiéndose en la primera herramienta mundial capaz de acelerar la venta de productos y adaptar la estrategia de cada empresa, ya que con los datos es capaz de predecir y anticiparse al comportamiento de los usuarios en el canal de Amazon.

Este método revolucionario está basado en procesos tecnológicos como inteligencia artificial, redes neuronales y grandes volúmenes de datos que consiguen predicciones para anticiparse al mercado y acelerar. Así, todos nuestros pasos están basados en la lógica y la ciencia de datos.

Hemos resuelto muchos problemas de empresas que vendían en marketplaces y que no sabían qué stock necesitaban, cuánto tenían que invertir o en qué se basaban las campañas de publicidad, estaban perdidos totalmente.

Trabajando esta metodología conseguimos resultados claros, descubriendo los motivos de las fluctuaciones en ventas y las áreas con mayor probabilidad de crecimiento. Es necesario este ejercicio analítico para conseguir el éxito en un mundo tan competitivo como son los marketplaces.

Según Peter Drucker «Lo que se mide, se controla», si estás pensando en empezar a vender en marketplaces, debes plantearte desde el principio basar tus decisiones en datos reales y no en casuísticas emocionales. Te ánimo a que no dudes y te lances a este mundo tan interesante y complejo a la vez, donde hay infinitas probabilidades de desarrollo que pueden suponer una gran proyección para tu negocio.