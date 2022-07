Viajar: la pandemia no ha acabado

Decía todo un Nobel de Literatura como John Steinbeck que «la gente no hace viajes» sino que son estos trayectos «los que hacen a la gente». Tras una pandemia cuyos efectos –económicos, sociales y de salud– aún tardarán en desaparecer por completo, viajar se erige este verano como esa escapada hacía un horizonte de nuevas experiencias bien sea en la blanca arena de una playa caribeña, en una abarrotada calle lisboeta, en un crucero por el Mediterráneo o en un sendero perdido camino a Santiago de Compostela.

Porque el viajero valenciano, ya en plena temporada estival, ha perfilado su destino. Lo ha hecho tarde, generalmente –apuntan varias fuentes del sector– con reservas a muy última hora, incluso más que otros años. Y lo ha hecho, también, mirando de reojo aún a una pandemia de la covid-19 que no ha terminado. Así lo explica la vicepresidenta de ECTAA (Asociación Europea de Agencias de Viajes y Tour Operadores), Eva Blasco, quien asegura que en el sector de los viajes turísticos «no hemos recuperado la normalidad absoluta» y, por ello, el turista «no está eligiendo todavía el destino al que quiere ir», sino «en base a una serie de condicionantes donde la pandemia influye».

En este sentido, Blasco pone como ejemplo lo que está ocurriendo con el mercado turístico en Asia, donde con una apertura más tardía que en otros enclaves del mundo dadas las restricciones covid, «aún no ha terminado de despegar». El virus, no obstante, no es el único factor determinante. En otros casos como el de Polonia –afirma la vicepresidenta de ECTAA– es la cercanía con el conflicto en Ucrania la que provoca que ese tipo de destinos «no estén acabando de funcionar».

Amplio ramo de destinos

Pero estas condiciones no son definitorias de toda la realidad turística valenciana, que sigue teniendo destinos preferenciales tanto en el ámbito español como internacional. Como destacan fuentes de Viajes El Corte Inglés, «se sigue apostando por el turismo nacional dada la proximidad a zonas costeras y de playa», con Canarias o Baleares como puntos fundamentales. A ello se suma, añade Blasco, un turismo de proximidad en el que muchos apuestan también «por moverse dentro de la Comunitat», bien sea a enclaves turísticos como la Costa Blanca para descansar unos días u optando por desplazarse a una segunda residencia con mayor cercanía a la deseada arena.

Sin embargo, y pese a este éxito nacional, el ámbito internacional también copa una parte considerable del turismo valenciano que no ha cambiado tanto respecto a lo que se vivía hace tres veranos. Como destacan desde Viajes El Corte Inglés, este tipo de trayectos se caracterizan por contar «con una semana de duración, principalmente a un destino de media distancia». «Las ciudades que más triunfan son las de Portugal, Francia –en ella también con enclaves como Disneyland París– o Italia, eso no ha cambiado», explica sobre esta realidad Blasco, que sí que puntualiza que las salidas a Reino Unido han decrecido en los últimos meses por «la necesidad de llevar pasaporte».

Ante esta realidad, la dirigente de las agencias turísticas remarca que en un escenario como el actual no hay que olvidar el impacto que está teniendo para el turismo el alza de los costes debido a los problemas en la energía o la inflación disparada, que han derivado en «un encarecimiento que posiblemente haya llegado para quedarse en el precio de los aviones y de los hoteles».

De lo exótico a lo rural

Aunque más allá de los destinos más ‘típicos’ en Europa, el horizonte turístico del viajero valenciano es mucho más amplio. Con el foco principalmente en el Mediterráneo, opciones como los cruceros se sitúan en un lugar preferente dentro de las reservas, una circunstancia de éxito que también llega a Estados Unidos, con una de las ciudades más vivas y reclamadas por excelencia como Nueva York como atractivo particular.

Asimismo, en esta búsqueda más lejana también cogen fuerza destinos y experiencias más exóticas. En un encanto similar al del Caribe –un destino que sigue triunfando, remarcan desde el sector– se sitúa el caso de Maldivas, islas de evocación paradisiaca situadas en el océano Índico que, como destaca Blasco, «es un destino más atípico pero que desde el año pasado está funcionando muy bien» porque la gente «tiene ganas de sol y playa». Y no solo eso, porque como explican desde Viajes El Corte Inglés, a ello se está sumando también la crecida, por ejemplo, de safaris a países como Kenia o Tanzania.

Mientras, en un ámbito de naturaleza pero un contexto muy diferente, también sigue cogiendo fuerza el turismo verde y rural, una búsqueda que está llevando al viajero valenciano a Galicia, Asturias, Cantabria o los Pirineos para disfrutar de unos paisajes más alejados de la gran urbe. Además, como enfatiza Blasco, se ha añadido otro ‘triunfo’ de lo verde ilustrado en el Camino de Santiago. «Todo lo que lo envuelve está teniendo una muy alta demanda, por el año Xacobeo y las ganas que tiene la gente de un poco de naturaleza», asegura la vicepresidenta de ECTAA, que ve en esta elección una «explosión». Porque bien sea en la playa o en la naturaleza montañosa, en el territorio nacional o en los confines del mundo, las vacaciones siguen siendo hoy un horizonte en el que los valencianos no renuncian a la completa variedad.