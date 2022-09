SOS de la industria por los altos costes de la energía

La crisis energética provocada por la guerra de Ucrania y la presión del presidente ruso, Vladimir Putin, sobre el grifo del gas está pasando una costosa factura a la gran industria española, cristalizada en forma de parones en la producción y reestructuraciones en el empleo. El gigante Arcelormittal anunció el jueves un erte para sus 8.300 trabajadores en España durante 2023. No es el primero, y tampoco será el último. La petición es clara: contratos de electricidad y gas a precios competitivos. Y así lo urgía la semana pasada la Alianza por la Competitividad de la Industria Española, que agrupa a los sectores de la automoción, el refino, el papelero, el químico, la alimentación y bebidas, el cemento, las materias primas minerales y la siderurgia.

En el caso de los consumidores eléctricos, como el sector siderúrgico, metalúrgico o químico, los altos precios han llevado a una caída de la demanda del 11% en julio, según Red Eléctrica. Se quejan de que no hay ofertas a 60 euros por megavatio-hora y tienen que comprar en el mercado. «El Gobierno anunció el año pasado subastas de energía inframarginal, pero ahora dicen que las eléctricas tienen toda la energía de 2023 vendida. Como no bajen los precios, el futuro de la industria es incierto», explica el director general de la Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (AEGE), Fernando Soto.

Otro ejemplo de parón es Ferroatlántica, del grupo Ferroglobe, que ha paralizado sus fábricas de forma indefinida y hecho un erte y suministra a sus clientes desde su planta francesa. «El problema es que lo que se cierra y permanece muchos meses difícilmente se levanta», agrega Soto. Además, la ‘excepción ibérica’ ha añadido otro problema: el precio de la electricidad es más caro por la noche que por el día y muchas de estas empresas tenían adaptada su producción al periodo más barato. «Están intentando readaptar los horarios, hablando con los sindicatos, pero no es fácil», agrega.

Por otra parte, la demanda de los grandes consumidores de gas, según Enagás, se redujo un 40% este agosto, respecto a 2021, siendo especialmente sangrante para el textil y el refino (más del 50%). En este caso, el principal problema es el alto coste de sus plantas de cogeneración por el precio disparado del gas y tras ser excluidos de la ‘excepción ibérica’. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció cambios hace una semana, pero todavía no se han puesto en marcha. Empresas como Pamesa y Azuliber ya han hecho ERTEs.

La factura del gas se ha multiplicado por 20 en el último año en Galvanizados Avilés, pyme asturiana de 70 trabajadores que cuenta con la mayor piscina de galvanizado de Europa, donde el zinc tiene que permanecer a 450 grados, 24 horas al día los 365 días del año. Reducir el consumo de gas es imposible porque no hay alternativa viable. La empresa intenta cubrir el sobrecoste con clientes en nuevos mercados, en Francia y Portugal. El coste energético de esta planta es «brutal», especialmente la factura del gas (10 veces más que la de la luz). Por ahora, se ha conseguido reducir el consumo eléctrico en un 30% con iluminación de bajo consumo y la empresa tiene en cartera la instalación de paneles fotovoltaicos, una obra que se retrasa por un trámite con la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, por su cercanía al aeropuerto. «Tardan meses en firmar un papel para decir que no vamos a hacer daño a los aviones», protesta el gerente de la compañía, Manuel Hernández

CAYPI

De 32.000 euros al mes en 2021 a 102.000 este año en facturas de energía

Con 40 trabajadores divididos entre las dos sedes que tiene la compañía, la empresa catalana de recubrimiento de superficies (pintura para evitar que las piezas metálicas se oxiden) Caypi espera cerrar este año con una facturación de unos 6 millones de euros, de los cuales unos 800.000 euros se tendrán que destinar a pagar las facturas de luz y gas. «Qué empresa tiene margen para asumir estos costes energéticos», pregunta su director general, Josep Soto, que pertenece a la segunda generación de esta empresa familiar. «Nunca habíamos vivido algo así», asegura. La compañía, que sirve de forma indirecta a gigantes del automóvil como los grupos Volkswagen, Renault o Peugeot, ha pasado de pagar una factura energética (luz y gas) en el mes de julio de 2021 de 35.000 euros a 102.000 euros ese mismo mes de este año. «Estudiamos la posibilidad de abrir solo cuatro días, pero conllevaba otros costes, así que lo que hemos hecho es repercutir la subida de precios al cliente a principios de año», explica Josep Soto. Reconoce que intentaron buscar contratos de suministro a precio fijo para blindarse frente a nuevas subidas, pero no ha sido posible. «Las compañías no hacen esas ofertas», asegura el director general de Caypi. «Vemos en los medios que las eléctricas tienen beneficios históricos y muchas pequeñas y medianas empresas viven con miedo o riesgo a cerrar, algo falla. No es el momento de máximos históricos», agrega Soto.