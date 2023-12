Los arroceros se hacen pilotos de drones

El tractor dejó en el ámbito de la memoria a los bueyes y los drones están ya sustituyendo algunas de las labores de los tractores. El tiempo y la tecnología son implacables. Y la necesidad de modernización del campo, una necesidad perentoria. Tan es así que la Unió Llauradora acaba de concluir la formación específica de la primera promoción en grupo de pilotos aplicadores de productos fitosanitarios con drones para el cultivo del arroz de toda la Comunitat Valenciana. El curso, de 90 horas de duración, se ha llevado a cabo entre noviembre y diciembre en Sueca y les prácticas, en l’Alcúdia.

Fernando Durà, miembro de la comisión ejecutiva de La Unió y coordinador del curso, explica a este diario que la iniciativa ha consistido en dos etapas formativas. La primera tuvo lugar el pasado verano y en ella participaron quince arroceros valencianos que realizaron tres cursos como pilotos de drones -«como si fueran tres carnets de conducir»- que exige la Agencia Estatal de Seguridad Aérea y en noviembre, otro para hacer tratamientos fitosanitarios con cualquier aparato aéreo, como es el caso de los drones.

Estos utensilios tienen varias funcionalidades en el campo. Una de ellas es hacer tratamientos fungicidas cuando llega la Pyricularia a las tierras de cultivo, una de las enfermedades más dañinas para el arroz. Puede, asimismo, realizar trabajos parecidos en campos de cítricos. Y realizar un mapeo para saber en un campo, a través de colores, cuál es el nivel de clorofila de las plantas. Como explica Durá, «eso te indica si hace falta abonar parcial o totalmente una parcela. Le das los datos a la abonadora que va con el tractor para que expulse más o menos fertilizante en función de las necesidades».

El dirigente de la Unió Llauradora añade que en estos momentos existen dos modelos de drones para lanzar abonos sobre los campos de arroz. Uno esparce ocho kilogramos y el otro treinta, con lo cual se puede cubrir un máximo de una zona de entre tres y cuatro hanegadas. «No da para mucho, a diferencia de lo que sucece cuando se reparten productos fitosanitarios, y por eso es necesario seguir utilizando la abonadora que va con el tractor», al menos de momento.

Los drones tienen un coste que oscila entre los 10.000 y los 15.000 euros, rente a los 130.000 de un tractor

Fernando Durá asegura que, de momento, ninguno de los quince agricultores valencianos que han realizado los cursos de piloto se ha comprado un dron, pero da por seguro que «varios de nosotros» los adquiriremos. Primero porque la campaña comienza en mayo y los tratamientos fungicidas no hay que hacerlos hasta julio. Es decir, que hay tiempo por delante. Otro factor indispensable es el precio, que oscila entre los 10.000 y los 15.000, mientras que un tractor normal cuesta unos 130.000 euros. «El ahorro es grande. Puedes necesitar los dos, pero el tractor se puede quedar atascado en el campo durante la faena si encuentra, por ejemplo, un piso que no sea duro. Además, hay zonas donde el tractor no puede acceder para realizarlos tratamientos y debes utilizar una avioneta, que tiene mucha deriva, o sea, que el líquido se expande fuera de la parcela y se pierde», asegura.

La Unió Llauradora, en un comunicado, afirma sobre esta iniciativa que «este enfoque colaborativo subraya la unidad y el compromiso del sector para liderar la implementación de prácticas agrícolas avanzadas. El sector arrocero de La Unió, siempre comprometido con la innovación y la sostenibilidad, ha dado un paso adelante al anticiparse a las normativas y adoptar tecnologías de Smart Farming de última generación. Esta iniciativa, encaminada a la modernización y eficiencia del proceso agrícola, destaca por varios logros significativos».

En primer lugar, «en un esfuerzo por promover prácticas sostenibles, el sector arrocero de La Unió ha implementado tecnologías avanzadas que han llevado a una reducción del 90% en el consumo de agua para tratamientos fitosanitarios. Este compromiso refleja una respuesta proactiva a los desafíos medioambientales y la búsqueda de soluciones que beneficien tanto al sector como al entorno».

Del mismo modo, el compromiso con la sostenibilidad también se manifiesta en una reducción significativa en la utilización de fitosanitarios y fertilizantes. «Esta medida no solo contribuye a la salud del ecosistema, sino que también responde a la creciente demanda de prácticas agrícolas más respetuosas con el medio ambiente», añade la organización agraria.

Precisión

Fernando Durà, por su parte, señala que «la adopción de la agricultura de precisión 4.0 ha sido un pilar fundamental en la estrategia del sector arrocero de nuestra organización. La conexión con tecnologías inteligentes nos ha permitido optimizar los procesos agrícolas, mejorando la productividad y reduciendo la huella ambiental». Durà indica que «el sector arrocero de nuestra organización se consolida como pionero en la adaptación a las nuevas tecnologías, demostrando su capacidad para abrazar la innovación y liderar el camino hacia un futuro agrícola más sostenible y eficiente».

Los productores arroceros de La Unió «se han destacado asimismo por su capacidad para superar los obstáculos burocráticos y abrazar la innovación. A pesar de la lenta tramitación administrativa, los agricultores han implementado tecnologías como el Agras T-30, todo ello pese a que las autorizaciones requeridas suelen tardar casi un año», añade el comunicado. La Unió propone que se fomente la formación a lo largo de toda la vida laboral de las personas profesionales del sector agrario, desde la formación básica a la profesional, pasando por la continua y ocupacional, adaptándola a las necesidades reales del sector agrario, dado que la digitalización, el cambio climático y el grado de envejecimiento así lo requieren.