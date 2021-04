L’Ajuntament d’Aielo de Malferit, conscient de la situació que l’economia local travessa a causa de la pandèmia del coronavirus, ha fet una aposta ferma per les empreses locals. En esta línia de treball gran part de les obres que es desenvoluparan durant l’exercici 2021 es realitzaran per les empreses del municipi.

Els diversos projectes s’han compartit al Consell Econòmic Local i a la Comissió de Reactivació Econòmica Local (Acord ARA), com a principals òrgans de participació ciutadana en l’àmbit d’actuació on col·laboren empresaris, associacions empresarials, sindicats, associacions culturals, tècnics, representants dels grups polítics i veïns.

Reforma de les zones verdes

Amb una inversió total de 107.772,30 euros, contemplada dins del Pla d'Inversions de la Diputació de València 2020-2021, el consistori actuarà en les zones verdes del Parc Manuel Castelló Quilis i la plaça Joan Fuster, actualment en desús, per a adequar-les a l’ús quotidià de les veïnes i veïns.

L’objectiu fonamental és recuperar espais públics per a vianants al temps que suposa una millora mediambiental, s’incentiva el desplaçament a peu de les persones i es redueix l’ús dels vehicles a motor.

Per a la redacció definitiva dels projectes i disseny final s’ha comptat amb la participació de la ciutadania, qui ha anat aportant els seus suggeriments i propostes per a estes inversions.

Reforma i ampliació dels badens del riu Clariano

Les continues crescudes del riu Clariano com a conseqüència de les pluges torrencials fan que any rere any l’ajuntament haja de reparar els guals del Pont d’Allà Baix i de la Zona del Figueral perquè el veïnat puga accedir a les zones de conreu.

Amb una inversió de 48.000 euros, el consistori de la localitat Aielo de Malferit realitzarà el condicionament de la zona i l’ampliació del gual existent al Pont d’Allà Baix amb tubs prefabricats de formigó i solera superior de formigó, a més de la demolició del gual existent a la Zona del Figueral per a la construcció d’un nou amb característiques semblants al del Pont d’Allà Baix.

Construcció de 102 nínxols i 45 columbaris al cementeri

A finals del 2020 s’iniciaren les obres de construcció de 102 nínxols i 45 columbaris en la zona nova del cementeri municipal.

Els treballs s’estan realitzant amb el personal contractat mitjançant la borsa d’ocupació de peons i oficials d’obra i estan finançats amb el Pla d’Inversions de la Diputació de València 2020-2021, amb una ajuda de 40.000 euros.

L'ampliació de la capacitat permetrà oferir un millor servei a la ciutadania al temps que es respon a la nova tendència de cremació, consolidada els últims anys.

Trasllat de l’exposició “Elvira Aparicio”

Des de la seua inauguració l’any 2015, l’exposició ceràmica “Elvira Aparicio” ha estat ubicada en una estància menuda de la planta baixa del Palau-Castell de Malferit, actual ajuntament. Un espai que per les seues característiques no ha convidat a apropar-se per conèixer la col·lecció.

El nou projecte de l’equip de govern municipal per ampliar i potenciar esta exposició i mostrar el treball de la ceramista i creadora aielonera és traslladar-la a un espai expositiu més adient com és l’edifici de les Escoles Velles (1931), junt al museu del cantant aieloner Nino Bravo, ubicades en el punt neuràlgic de la localitat, el Passeig de l’Eixample.

Les obres d’adaptació de l’espai suposaran una inversió de 15.600 euros, finançats amb el Pla d’Inversions de la Diputació de València 2020-2021, als que es sumen 11.934 euros de la subvenció de GVA del projecte i disseny de l’espai i material expositiu.

Millora de l’eficiència energètica en edificis municipals

Dins d’aquesta línia de treball, des de l’ajuntament s’ha actuat al Poliesportiu i a l’Auditori Municipal per aconseguir unes instal·lacions més modernes pel que fa a l’eficiència energètica.

Al Camp de Futbol Juan Bataller s’ha renovat els sistema d’Aigua Calenta Sanitària (ACS) amb la instal·lació d’una nova caldera i s’ha reparat el sistema fotovoltaic que l’abasteix. Esta actuació suposa una inversió de 58.300 euros finançats al 50 % per l’Ajuntament d’Aielo de Malferit i l’Ivace.

A l’auditori s’ha substituït la màquina d’aire condicionat que es feia servir com a sistema de calefacció i climatització a l’edifici per una més moderna i eficient.

A estes obres se sumen altres que es desenvoluparan durant l’exercici, com ara:

Reforma dels banys i accessibilitat de la Casa de la Joventut

Condicionament de l’accés a la Central Hidroelèctrica i voltants , afectat per la Dana del 2019

, afectat per la Dana del 2019 Reconstrucció del col·lector d’aigües pluvials de la zona del Mirador

de la zona del Mirador Projecte de millora del cicle integral de l’aigua de l’avinguda Alfredo Castelló , que actuarà sobre les canonades, comptadors d’aigua i altres elements de la instal·lació per actualitzar el sistema d’abastiment d’aigua potable en aquesta part del poble

, que actuarà sobre les canonades, comptadors d’aigua i altres elements de la instal·lació per actualitzar el sistema d’abastiment d’aigua potable en aquesta part del poble Nova fase en la modernització del Polígon Serrans (Ivace)

Estes inversions són possibles gràcies a les subvencions concedides a l’ajuntament d’Aielo de Malferit, la bona situació financera amb un superàvit de més 340.000 euros de la liquidació del pressupost de l’any 2020 i una millor gestió de l’equip de govern municipal.