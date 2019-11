Iglesias sugiere que un buen resultado de Vox puede impedir un acuerdo PSOE-PP

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha señalado este martes que si bien el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, no quiere gobernar con los morados, "a lo mejor no le queda más remedio" tras el 10 de noviembre en caso de que los resultados de Vox sean buenos y esto haga que al PP no le convenga un acuerdo de investidura.

En una entrevista concedida a Canal Sur, recogida por Europa Press, Iglesias ha incidido en que Sánchez intentará un acuerdo con el líder del PP, Pablo Casado, a cambio de "recortes, degradación de los servicios públicos y mano dura en Cataluña". "Pero si Vox está fuerte, Casado dirá qué difícil esto", ha añadido, para luego comentar que si Unidas Podemos está fuerte a Sánchez no le quedará otra opción que el Gobierno de coalición.

Además, el líder morado ha calificado de "cosa rara" la propuesta de Sánchez de que se deje gobernar a la lista más votada en caso de que no haya acuerdo para una investidura. Recuerda que en el sistema parlamentario se deben respetar las reglas, y eso está en contra de la Constitución: "Si los partidos no logran la mayoría deben alcanzar acuerdos".

Por eso, el candidato de Unidas Podemos ha vuelto a tender la mano al PSOE y ha señalado que con la valentía de los morados y la experiencia de los socialistas podrían armar un buen Gobierno. Así, ha aseverado que tanto Pedro Sánchez como él tienen la responsabilidad hacia millones de votantes de lograr un acuerdo tras el 10-N en caso de que sumen, porque "no se entiende lo que ha pasado".

Iglesias ha advertido de que llega una recesión económica, y ha apuntado que prueba de ello es el dato del paro conocido hoy. Para los morados ése debe ser el gran tema de campaña: qué propone cada formación si llega una crisis.

Desde Podemos avanzan que en caso de tener que acometer recortes, estos llegarán "por arriba y no por abajo", y ha prometido que en caso de gobernar lo primero que hará será intervenir el mercado del alquiler, blindar las pensiones conforme al IPC y aumentar el impuesto de sociedades a la banca para recuperar el rescate bancario, que cifra en 60.000 millones de euros.

Por otro lado, preguntado por la inmigración ilegal, uno de los temas que salieron en el debate, Iglesias ha indicado que se debe tratar desde la política común europea y siempre cumpliendo con los derechos humanos: "lo del Open Arms no puede volver a ocurrir".

En este sentido, ha alertado de que hace falta humanidad con los menores extranjeros no acompañados y ha pedido a la extrema derecha en Andalucía "un poco de humanismo cristiano", porque no puede ser que un domingo vayan a misa, y el lunes se concentren frente a un centro de primera acogida de menores.

Por último, el líder morado ha indicado que le gustaría que el Valle de los Caídos se convirtiera en un espacio de memoria en el que sus hijos pudieran conocer que fue un monumento al fascismo, pero que a la vez vieran también un lugar de homenaje a los represaliados. "Y en Sevilla, Queipo de Llano fuera de una vez", ha añadido haciendo referencia a la tumba que se ubica en la Basílica de la Macarena.