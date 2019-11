La extrema derecha que vino con la gota fría

Vox se ha hecho un hueco, y de los grandes, en el mapa electoral de la Vega Baja. El domingo fue la fuerza más votada en diez de los 27 municipios de la comarca. Un primer puesto -en número de municipios- ganado en especial a costa del Partido Popular y de Cs, pero también del PSOE.

Los socialistas ocupan el primer lugar en número de votos en 9 municipios -con Torrevieja, la ciudad más poblada de la comarca, y tercera de la provincia, como principal referencia- y el Partido Popular en siete, conservando su feudo en la capital histórica de la Vega Baja: Orihuela con más del 30% del voto.

La formación liderada por Santiago Abascal es la más votada en Pilar de la Horadada y Callosa de Segura, segunda y quinta ciudad por población del Bajo Segura. Incluso se ha hecho con el primer puesto en zonas tradicionalmente socialistas desde hace décadas, como Benferri. Y obtiene la primera posición en la localidad de Daya Vieja -cuyo gobierno local está en manos de Compromís desde hace apenas cinco meses-.

No es fácil valorar el peso del impacto de la dramática gota fría del mes de septiembre en este resultado electoral -con tantas variables a nivel nacional-. Pero lo cierto es que si hay un voto de castigo a la gestión de la administración autonómica y estatal ha llegado de la mano de Vox. Algunas de esas poblaciones donde el verde de Vox es ahora mayoritario -en las Generales-, como es el caso de Jacarilla, San Fulgencio, Dolores o Benferri están gobernadas por los socialistas en solitario o través de pactos co Cs o independientes. Y fueron, sin duda, algunas de las más afectadas por la gota fría. Dolores, San Fulgencio o Benferri, que siguen recuperándose, dos meses después de los daños materiales de la riada. El despliegue de medios materiales y ayudas económicas de la Generalitat no parece haber tenido un efecto reseñable en el voto, más allá de mantener algunas «plazas» -muy importantes, eso sí- como Guardamar y Rojales.