Despliegue policial para blindar la feria de empleo de la UPV de estudiantes propalestina

Siete furgones de la Policía Nacional y decenas de agentes desembarcaron la noche de este martes en el campus de la Universitat Politècnica de València para blindar la feria de empleo, que se celebra mañana, de una protesta de alrededor de un centenar de estudiantes propalestinos.

Los estudiantes de la Acampada por Palestina, que llevan más de 15 días acampados en el campus de Vera, decidieron cambiar la localización de su asentamiento a enfrente de la feria, momento en el cual aparecieron los furgones y los agentes, que avisaron hasta en 4 ocasiones a los estudiantes que se tenían que ir. Pese a algún momento de tensión e intentos de desmontar las tiendas de campaña, los agentes decidieron irse dejando un solo furgon para custodiar el lugar, permitiendo que los estudiantes se quedaran.

Estudiantes propalestina protestan en la UPV / Germán Caballero

Foro de empleo

El foro de empleo de la UPV se celebra cada año en el campus, y en él participan más de 200 empresas de todos los sectores, con el objetivo de darse a conocer y vice versa. Se estima que en esta feria se ofertan más de 2.000 puestos de trabajo para futuros egresados. Las empresas pueden recoger in situ el currículum de los estudiantes e incluso realizarles entrevistas de trabajo presencialmente.

El estudiantado de la Acampada por Palestina ha decidido protestar delante del foro de empleo para denunciar la presencia de empresas armamentísticas en el mismo, además de otras que "colaboran con el apartheid al pueblo palestino como HP".

Un furgón de policía entrando a la UPV / Germán Caballero

Tensiones con rectorado

El rectorado de la UPV y la Acampada por Palestina llevan días sentados en la mesa de negociación, pero las conversaciones se rompieron recientemente después de que la universidad acusara a los jóvenes de vandalizar varias paredes de la Escuela de Arquitectura.

Policía entrando a la UPV por una protesta de estudiantes propalestina. / Germán Caballero

Presiones efectivas

La presión que ejercen las protestas estudiantiles que inició la UV están demostrando tener efecto en los campus. Tras 18 días de encierro y levantar barricadas para ocupar la facultad de Filosofía, el estudiantado popalestina de la UV finalizó su acampada. Este martes el Consejo de Gobierno de la Universitat de València aprobó un nuevo posicionamiento sobre Palestina elaborado por la rectora Mavi Mestre.

Bajo el título "El compromís de la Universitat amb Palestina", el texto ha sido votado por 46 votos a favor y ninguno en contra. Establece que la UV exigirá un alto el fuego inmediato en Palestina y el inicio de un proceso de diálogo y negociación para resolver la cuestión palestina-israelí. Además, reivindicará que el estado hebreo permita la entrada de ayuda humanitaria en Gaza y reclamará al Gobierno que deje de vender armamento a Israel. Además, pedirá la recuperación de la jurisdicción universal para impedir la impunidad de crímenes de guerra, lesa humanidad y genocidio. Además, la UV anunció que creará una línea de becas para estudiantes palestinos dotada de fondos para la matrícula, transporte, manutención y seguros.

"Partiendo del hecho de que la UV no tiene acuerdos con universidades israelíes, ni instituciones, ni centros de investigación de Israel" -reza el comunicado-, el Consejo de Gobierno se compromete a no firmar más acuerdos hasta que no acaben "los crímenes de lesa humanidad y la violación sistemática de Derechos Humanos en Palestina".