Implantes dentales, la solución más cómoda y duradera

La Unidad de Implantología del Hospital Vithas 9 de Octubre, liderada por el equipo Vericat Implantología Inmediata, es especialista en tratamientos de dientes fijos en un solo día. Se trata de la opción que más interés despierta entre los pacientes

La implantología ha supuesto una revolución en el campo de la odontología al ser el tratamiento que mayor calidad de vida aporta a los pacientes que necesitan reponer dientes perdidos o sustituir aquellos que están en muy mal estado. Dentro de esta disciplina, la implantología inmediata se ha convertido en la opción preferente para muchos odontólogos y para los pacientes que requieren un tratamiento para sustituir dientes perdidos.

"Los pacientes que acuden a nuestra consulta con una o varias ausencias dentales, nos transmiten que esta situación les ha afectado mucho en su calidad de vida. No pueden comer determinados alimentos o, al menos, tienen grandes dificultades. Además, les acompleja sonreír abiertamente. Muchas veces esta circunstancia deriva en una pérdida de autoestima", asegura el Dr. Hèctor Dejean, director médico de la Unidad de Implantología del Hospital Vithas 9 de Octubre y cirujano oral del equipo Vericat Implantología Inmediata.

La implantología dental es una solución idónea para la inmensa mayoría de casos, incluso cuando existe alguna patología adicional a la pérdida de dientes. "Uno de los casos más interesantes que hemos tenido es el de un paciente portador de un DAI, un desfibrilador automático implantable", comenta el Dr. Dejean.

Ante esta circunstancia, se realizó una consulta con el especialista en cardiología para establecer conjuntamente el protocolo de tratamiento, puesto que era necesario desconectar el dispositivo cardíaco durante la colocación de los implantes. "La intervención fue según lo previsto y ese mismo día, sobre los implantes recién colocados, fijamos los dientes inmediatos que permitieron al paciente recuperar la estética de su boca y la función masticatoria", añade el cirujano oral.

Este caso es uno de los más avanzados que ha tratado esta unidad. Como afirma el Dr. Dejean, "a pesar de patologías concretas, la implantología dental es una técnica indicada para la gran mayoría de las personas. Realizando un adecuado análisis de cada situación es posible llevar a cabo un tratamiento rehabilitador independientemente de una posible dolencia o patología del paciente".



Implantes y dientes fijos en un día



Una vez colocados los dientes inmediatos llega uno de los momentos más especiales: el paciente descubre su nueva sonrisa a través del espejo. "Es 'el momento' por excelencia, tanto para el paciente y los acompañantes, como para el equipo que se involucra en el tratamiento", resalta el Dr. Dejean, quien, además, añade que devolver la autoestima, la confianza y la seguridad a un paciente "es algo muy gratificante profesionalmente".

Para el paciente, el tratamiento ha supuesto un gran cambio tanto a nivel estético como a nivel funcional: "Cuando me vi al espejo había rejuvenecido unos cuantos años. Además, antes había determinados alimentos que no podía comer, por ejemplo, un bocadillo o carne roja. Ahora puedo comer cualquier cosa". Porque de esto se trata, de poder comer y sonreír con normalidad: "Yo ahora cuando me miro al espejo me siento más feliz. Ha habido un cambio del 100%".

Pioneros en carga inmediata



El equipo Vericat Implantología Inmediata es pionero desde 2002 en este tratamiento avanzado que consiste en colocar los implantes y los dientes fijos en un día. "Para los pacientes supone la mejor opción a la hora de recuperar la calidad de vida, porque desde el primer día pueden ingerir alimentos que no requieren una masticación excesiva, como la pasta, el arroz, la fruta o el pescado. Gracias a esto, el paciente puede hacer una vida prácticamente normal a las pocas horas del tratamiento", asegura el Dr. Alberto Vericat, cirujano oral con dedicación exclusiva a la implantología dental.