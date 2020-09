Estudia a tu ritmo en la UNED Dénia

Preparar a los estudiantes para que se conviertan en profesionales de alto nivel. En la UNED Dénia y sus aulas en Xàbia y Benidorm tienen docentes de primer nivel que han convertido sus centros en referencia en toda la ComunitatValenciana, en especial en las comarcas de la Marina y la provincia de Alicante, y que te acompañarán a ti también en tu desarrollo y aprendizaje como profesional de alto nivel.

El rendimiento académico de sus centros es excelente y está reconocido por las mejores empresas. Sé quien tú quieras ser, elige entre 28 grados, 11 grados combinados y 79 másteres EEES. En el C.A. UNED Dénia podrás elegir entre grados, grados combinados, másteres, programas de doctorado, cursos de formación permanente, grupos de investigación, idiomas, UNED abierta, UNED Senior, cursos de verano y acceso a la universidad para mayores de 25, 40 y 45 años. Su oferta de estudios es muy amplia y llega a todas las ramas del conocimiento. Sin nota de corte, que no te quiten tu ilusión.

Su metodología de enseñanza les permite no tener una nota de corte, por lo que puedes acceder con la nota que tengas. Con la UNED Dénia tienes luz verde para elegir estudiar aquello que más te guste y esto se traduce en un mayor ratio de éxito, no solo en la finalización de los estudios, sino en la satisfacción personal de llegar a trabajar en aquello que te hace más feliz.

A tu ritmo, organiza tu tiempo como a ti te venga mejor. La modalidad es semipresencial, se estudia con tutorías presenciales de una hora de duración por asignatura, en las que la asistencia no es obligatoria aunque sí muy aconsejable. Las tutorías presenciales son casi personalizadas. Puedes matricularte de una asignatura o de un curso completo o de lo que quieras. Esta combinación de factores hace que resulte más sencillo compatibilizar tus estudios con un trabajo o con otra actividad a la que necesites dedicarle tiempo extra a la vez que estudias.

Tu universidad más próxima y económica



Es una universidad pública a precios públicos con títulos oficiales. Las tasas universitarias son considerablemente inferiores a las de la universidad privada. Así puedes invertir ese dinero extra en experiencias, en viajes, en tus hobbies o en lo que a ti más te guste. Diversidad, igualdad y multiculturalidad, sin excusas. UNED Dénia es una universidad comprometida con la igualdad de género, estando el Observatorio para la Igualdad situado en la UNED Dénia y habiendo recibido su campaña #respetalasseñales el Premio a la Igualdad de la UNED en su tercera edición, Premio ODS en la universidad al proyecto con perspectiva de género. Además, estudiarás con gente de diferentes culturas y generaciones que enriquecerán tu experiencia y ampliarán tu red de conocimiento y contactos.

Si viajas, esta es también tu universidad. Están también en París, Berlín, Londres, Buenos Aires, Lima, Bruselas€ Al no tener que cambiar de universidad, no pierdes créditos y podrás examinarte en Nueva York, Roma, Santiago de Chile, etc., estés donde estés.

Gran satisfacción entre nuestro alumnado



La persona que prueba, se queda. La UNED es la universidad más grande de España y Europa, más de 250.000 estudiantes avalan la calidad y seriedad de sus estudios oficiales y de formación continua. El C.A. UNED Dénia es, además, un centro familiar que te ofrece una cercanía y tutorías personalizadas que han conseguido un grado de satisfacción entre nuestros alumnos y alumnas de un 98 %.

Tras un primer curso académico podrás solicitar realizar una estancia de estudio en el extranjero con el Programa Erasmus. Si mientras tanto te gustaría mejorar tu nivel de idiomas, en la UNED Dénia tienes la posibilidad de estudiar a distancia 16 idiomas, además, en los centros de la UNED de Dénia y Benidorm ofrecen clases semipresenciales y tutorizadas de inglés, francés, alemán y ruso. Además, este año, como novedad, puedes estudiar también el nivel B de este último idioma. La mayoría del profesorado es nativo y la asistencia a clase es de un día por semana, donde se trabajará principalmente el dominio del idioma oral.

UNED de Dénia firmó un convenio con la universidad de Oslo para que los estudiantes que aprendan noruego obtengan el certificado oficial Bergenstest; son el único centro español certificador, para obtener el certificado de otro modo se tendría que viajar a Noruega.

Más allá de la formación reglada



La UNED Dénia va más allá de la formación reglada y ofrece además cursos de extensión universitaria, de humanidades, arte, ciencias y habilidades sociales durante todo el año, igualdad, coeducación€

Con tu móvil, tablet, portátil o PC. Tutorías presenciales y digitales, material online, programas de radio y televisión, aulas virtuales, red de centros nacionales e internacionales, tú eliges lo que mejor se adapta a ti. Con la playa al lado y con una buena oferta gastronómica y de ocio. Está comprobado que la diversión, el placer y la naturaleza contribuyen a una mejor integración de conceptos. Además de estar cerca de València y Alicante.

Obtén información en www.uneddenia.es o desde cualquiera de sus centros asociados a la UNED en Dénia en los teléfonos 965 78 17 54 / 965 85 82 26 o 669 84 16 42.