Els partits de l’oposició a l’Ajuntament de València van tornar a reclamar ahir la intervenció de l’Empresa Municipal de Transports (EMT) després de publicar Levante-EMV que dos alts càrrecs —el director de Recursos Humans, Juan Pablo Borregón, i la responsable de Riscos Laborals i metgessa, Eugenia López— i dos càrrecs sindicals —el president i el vicepresident del Comité d’Empresa, Gabriel de las Muelas i Francisco Acosta— han presentat la seua dimissió en els últims dies.

Malgrat que fonts del Consell d’Administració de la companyia van atribuir a “discrepàncies” amb el president i regidor Giuseppe Grezzi, de Compromís, l’eixida de Juan Pablo Borregón, aquest directiu va assenyalar ahir a aquest diari que la seua motivació per a deixar l’EMT és “iniciar un projecte professional nou en una altra empresa, cosa que per a mi suposa un repte i un desafiament molt més atractiu”.

L’exdirector de Recursos Humans subratlla que, en els seus 22 mesos en l’empresa, “he gaudit de la plena confiança de la Direcció, he pogut treballar amb autonomia plena, sense haver rebut ni pressió ni intromissió en el meu treball des de la presidència de la companyia”. “Amb la qual cosa, no hi ha hagut oportunitat de cap discrepància amb el Sr. Grezzi”, va emfatitzar.

En aquesta línia, ahir, fonts de l’EMT —que, dimarts, van ser consultades sense èxit per aquest diari—, van atribuir a “una decisió personal” el cessament de tots dos directius .

La central sindical UGT va publicar una nota informativa en la qual va lloar l’alt càrrec. Quan Borregón va arribar a l’empresa, segons destaca aquest sindicat, “l’EMT estava de cap per avall, no hi havia control en Recursos Humans i ens consta que ha fet fins a on li han deixat”. “Ningú posa en dubte el seu treball i li desitgem tota la sort del món”, afig UGT.

Respecte a la dimissió de López, Grezzi i la gerent Marta Serrano “haurien de fer-se mirar per què els directius d’aquesta casa estan dimitint”, diu la central sindical. Per la seua banda, el regidor i conseller del PP Carlos Mundina va advertir ahir que l’EMT “s’ha convertit en el Titanic de la política municipal: cada dia, hi ha més gent que abandona el vaixell i no vol participar en l’enfonsament d’aquesta empresa pública”. En aquesta línia, el regidor i conseller Narciso Estellés, de Ciutadans, va assegurar que la situació “és d’absolut caos i de desgovern, provocat per Grezzi, amb el suport continu de Joan Ribó”.

Greu crisi sindical

En el pla sindical, la renúncia de Gabriel de las Muelas i de Francisco Acosta, d’Apttuv, ha provocat una situació d’“ingovernabilitat” en el Comité d’Empresa, segons denuncia UGT en el mateix comunicat. El president i el vicepresident —tots dos d’aquesta central sindical afí a Grezzi, segons acusen UGT i CCOO— hi han renunciat i han acusat els altres sindicats d’haver llançat “atacs personals” greus contra ells. No obstant això, el secretari i el sotssecretari, en mans de TUC, no han abandonat, malgrat que van arribar a tots dos càrrecs amb “un pacte de govern” amb Apttuv en 2019, quan van tindre lloc les últimes eleccions sindicals.

Finalment, s’ha triat un comité d’empresa temporal en el qual la presidenta és Empar Alegría, la persona de més edat i de CCOO; i el vicepresident, Pedro Vizcaíno, d’UGT, també per edat. Heriberto Moreno i Fran Quirós, de TUC, segueixen en els seus llocs. Això, en la pràctica, dificultarà molt la presa de decisions, atés que no hi ha una majoria clara en aquest òrgan de representació.