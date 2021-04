La tradicional cerimònia de lliurament del Premi Cervantes al paranimf de la Universitat d’Alcalá de Henares (Madrid) no se celebrarà enguany, atés que les condicions de salut del guardonat, el poeta Francisco Brines, li impedeixen desplaçar-se.

Així ho han confirmat aquest divendres fonts del Ministeri de Cultura i Esports, amb la qual cosa serà ja el segon any consecutiu en el qual no se celebra la cerimònia, després de la suspensió de l’acte de l’any passat per la pandèmia del coronavirus.

Un lliurament que, tradicionalment, sol celebrar-se en una cerimònia solemne cada 23 d’abril a Alcalá de Henares, i que està presidida pels reis.

El poeta i acadèmic valencià Francisco Brines (Oliva, 1932), un dels pocs supervivents de la Generació dels 50, es troba en un estat de salut delicat.

El ministre va dir ahir, dijous, que estaven estudiant amb Brines i la Casa Reial com podria desenvolupar-se el lliurament del premi i que, a més, estaven analitzant les condicions des del punt de vista sanitari per la pandèmia. Així, va explicar que, si aquestes no foren bones, quedaria “l’opció de visitar Brines personalment”.

La cerimònia central de la jornada del Dia del Llibre, el lliurament del Premi Cervantes presidit pels reis al paranimf de la Universitat d’Alcalá de Henares, tampoc va poder celebrar-se l’any passat per la pandèmia del coronavirus i el guardonat en 2019, el poeta Joan Margarit, que va morir el passat 26 de febrer amb 82 anys, va rebre el guardó el mes de desembre de l’any passat en una cerimònia privada.

Els reis es van desplaçar a Barcelona de manera privada en un acte de caràcter “íntim i familiar” que va tindre lloc al Palauet Albéniz, la residència oficial dels reis en les seues estades a Barcelona, en presència de l’esposa, dels fills i nets del poeta, a més del ministre de Cultura.